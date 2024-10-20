Вакансії у ЗСУ — що варто знати про функцію у Резерв+

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Фото: facebook.com MinistryofDefence.UA

У додатку "Резерв+" доступно близько чотирьох тисяч вакансій, що дозволяє громадянам знайти найбільш відповідну посаду в Збройних силах. Застосунок має й кілька інших корисних функцій для осіб, які планують приєднатися до війська.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у неділю, 20 жовтня.

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Онлайн-рекрутинг через Резерв+

Черногоренко зазначила, що переглядаючи вакансії у додатку, громадянин або громадянка зможуть підібрати найбільш релевантну для себе посаду в ЗСУ.

Також потенційні кандидати мають можливість ознайомитися з історією бригад і отримати інформацію про командирів.

"Добровільний рекрутинг є фокусом Міноборони, оскільки ми вважаємо, що це є найбільш прийнятним та ефективним способом взаємодії між державою та військовозобов’язаним. Тому онлайн-рекрутинг буде розвиватися. Вже зараз можна обрати найбільш релевантну для себе посаду, напрямок, навіть бригаду. Можна ознайомитись з історією бригади та отримати інформацію про командира бригади", — сказала заступниця міністра.

Нагадаємо, Міноборони оновило версію застосунку "Резерв+". Серед основних оновлень — можливість перевіряти дійсність повістки через QR-код, бронювання як окремий вид відстрочки та функція оновлення бази неактивних електронних документів.

Також у Міноборони озвучили терміни запуску відстрочки в "Резерв+". На початку листопаду в застосунку планують активувати відразу три форми відстрочок, щоб звільнити військовозобов'язаних від відвідувань ТЦК та написання заяв.