Вакансії у ЗСУ — що варто знати про функцію у Резерв+

У Міноборони назвали кількість вакансій, які доступні у додатку Резерв+
У додатку "Резерв+" доступно близько чотирьох тисяч вакансій, що дозволяє громадянам знайти найбільш відповідну посаду в Збройних силах. Застосунок має й кілька інших корисних функцій для осіб, які планують приєднатися до війська.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у неділю, 20 жовтня.
Онлайн-рекрутинг через Резерв+
Черногоренко зазначила, що переглядаючи вакансії у додатку, громадянин або громадянка зможуть підібрати найбільш релевантну для себе посаду в ЗСУ.
Також потенційні кандидати мають можливість ознайомитися з історією бригад і отримати інформацію про командирів.
"Добровільний рекрутинг є фокусом Міноборони, оскільки ми вважаємо, що це є найбільш прийнятним та ефективним способом взаємодії між державою та військовозобов’язаним. Тому онлайн-рекрутинг буде розвиватися. Вже зараз можна обрати найбільш релевантну для себе посаду, напрямок, навіть бригаду. Можна ознайомитись з історією бригади та отримати інформацію про командира бригади", — сказала заступниця міністра.
Нагадаємо, Міноборони оновило версію застосунку "Резерв+". Серед основних оновлень — можливість перевіряти дійсність повістки через QR-код, бронювання як окремий вид відстрочки та функція оновлення бази неактивних електронних документів.
Також у Міноборони озвучили терміни запуску відстрочки в "Резерв+". На початку листопаду в застосунку планують активувати відразу три форми відстрочок, щоб звільнити військовозобов'язаних від відвідувань ТЦК та написання заяв.
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