У Резерв+ стала доступною функція рекрутингу

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні запустили онлайн-сервіс рекрутингу до лав армії. Він доступний у застосунку "Резерв+" й дозволяє українцям знайти оптимальну для себе вакансію.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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Так, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4000, який щодня зростає.

У Генштабі зауважили, що "Резерв+" стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного, яка допомагає йому вирішувати все у декілька натиснень:

знайти собі бригаду, до якої можна потрапити напряму;

посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.

Наразі доступна перша версія сервісу, але розробники поступово покращуватимуть його.

Таким чином для пошуку вакансії людині треба пройти короткий тест, зазначивши наявність військової освіти чи сферу, в якій вона розбирається найкраще. На основі знань сервіс індивідуально підбере найкращі.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, у Міноборони анонсували підписання контракту між громадянином та Силами оборони у застосунку "Резерв+".

Також ми писали, що у застосунку "Дія" призупинили можливість бронювати співробітників компаній, оскільки наразі триває аудит вже заброньованих осіб.