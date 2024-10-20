У застосунку Резерв+ додадуть функцію підписання контракту

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Тепер рекрутинг та підписання контракту із ЗСУ можна буде здійснити через застосунок "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Рекрутинг через Резерв+

За словами посадовиці, тепер прямо у застосунку "Резерв+" запустили можливість онлайн-рекрутингу. Там зібрали найбільшу кількість вакансій, яка існує на сьогодні — 4000.

"Завдяки цьому інструменту громадянин або громадянка зможуть обрати найбільш релевантну для себе посаду в Збройних Силах України", — сказала Черногоренко.

Вона пояснила, що Міноборони додали таку функцію, аби всі навички й знання громадян, набуті у цивільному житті, можна було використати для перемоги над ворогом. Наразі міністерство сфокусувалося на добровільному рекрутингу, оскільки це найбільш прийнятний і ефективний спосіб взаємодії між державою та військовозобов’язаними.

"Вже зараз можна обрати найбільш релевантну для себе посаду, напрямок, навіть бригаду. Можна ознайомитися з історією бригади, можна отримати інформацію про командира бригади, тому що дуже важливо розуміти, в якому підрозділи ти служиш", — уточнила заступниця міністра.

Далі команда планує створити можливість підписувати контракт в декілька натиснень прямо в застосунку.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" призупинили можливість бронювати співробітників компаній. Це пов’язано з аудитом вже заброньованих військовозобов’язаних.

А міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість добровольців.