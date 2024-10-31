Відстрочка онлайн — коли запрацює функція у додатку Резерв+

Коли і для кого стане доступною відстрочка у Резерв+
У додатку "Резерв+" вже незабаром з'явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації. Однак функція буде доступна окремим категоріям громадян.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 31 жовтня.
Хто і коли зможе оформити е-відстрочку
За словами Черногоренко, електронні відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів і людей з інвалідністю з’являться в "Резерв+" вже у листопаді.
Заступниця міністра зазначила, що згодом сервіс стане доступним і для багатодітних батьків.
"Це фактично призведе до того, що громадяни більше не потребуватимуть офлайн візиту, стояння в чергах та витрачання часу, оскільки люди зможуть отримувати відстрочку в застосунку за кілька хвилин", — сказала Черногоренко.
Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-сервіс рекрутингу до лав армії. Він доступний у застосунку "Резерв+" й дозволяє українцям знайти оптимальну для себе вакансію.
А в Міноборони анонсували підписання контракту між громадянином та Силами оборони у застосунку "Резерв+".
Читайте Новини.LIVE!