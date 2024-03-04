Кто из осужденных будет подлежать мобилизации в ряды ВСУ — все категории

Кого из осужденных будут мобилизовать в ряды ВСУ — названы все категории
Работа над законопроектом по усовершенствованию процесса мобилизации в Украине все еще продолжается. Одна из самых противоречивых норм, которую пытаются ввести народные депутаты, — призыв в ряды ВСУ осужденных. В частности, идет обсуждение категорий заключенных, которых можно мобилизовать.
Какие именно категории осужденных украинцев могут подлежать призыву на военную службу, рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".
Так, по его словам, в настоящее время власти рассматривают возможность мобилизации осужденных, которые не находятся в местах лишения свободы.
В Вооруженные силы Украины могут приобщить:
- осужденных с отсрочкой от отбывания наказания;
- осужденных, получивших условный срок.
Кроме этого, Вениславский подчеркнул, что возможность защищать Украину на фронте получат и осужденные, которые находятся в местах лишения свободы. Пока еще обсуждается вопрос, кто из заключенных будет иметь такую возможность.
Однако точно не получат такого права те осужденные, которые:
- совершили преступления против основ национальной безопасности;
- против половой свободы человека;
- другие наиболее сенситивные преступления.
"Мы предполагаем, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могли быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет", — рассказал нардеп.
Ранее мы сообщали, что в Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров.
Напомним, мы писали, будут ли сокращать срок заключения осужденным, добровольно ушедшим на фронт.
Также мы информировали, при каком условии в Украине будут призывать насильников и убийц.
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