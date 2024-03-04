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Кого из осужденных будут мобилизовать в ряды ВСУ — названы все категории

4 марта 2024 21:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Кто из осужденных будет подлежать мобилизации в ряды ВСУ — все категории
Осужденные в Украине мужчины. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Работа над законопроектом по усовершенствованию процесса мобилизации в Украине все еще продолжается. Одна из самых противоречивых норм, которую пытаются ввести народные депутаты, — призыв в ряды ВСУ осужденных. В частности, идет обсуждение категорий заключенных, которых можно мобилизовать.

Какие именно категории осужденных украинцев могут подлежать призыву на военную службу, рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

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Так, по его словам, в настоящее время власти рассматривают возможность мобилизации осужденных, которые не находятся в местах лишения свободы.

В Вооруженные силы Украины могут приобщить:

  • осужденных с отсрочкой от отбывания наказания;
  • осужденных, получивших условный срок.

Кроме этого, Вениславский подчеркнул, что возможность защищать Украину на фронте получат и осужденные, которые находятся в местах лишения свободы. Пока еще обсуждается вопрос, кто из заключенных будет иметь такую возможность.

Однако точно не получат такого права те осужденные, которые:

  • совершили преступления против основ национальной безопасности;
  • против половой свободы человека;
  • другие наиболее сенситивные преступления.

"Мы предполагаем, чтобы осужденные, получившие наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (либо осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, либо условно осужденные, физически находящиеся на свободе), могли быть мобилизованы, они также будут взяты на военный учет", — рассказал нардеп.

 

Ранее мы сообщали, что в Минюсте предложили мобилизовать осужденных коррупционеров.

Напомним, мы писали, будут ли сокращать срок заключения осужденным, добровольно ушедшим на фронт.

Также мы информировали, при каком условии в Украине будут призывать насильников и убийц.

война
ВСУ
Украина
Федор Вениславский
заключенные
мобилизация

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