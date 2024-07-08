Работа в бригаде "Азов" — какие качества идеального стрелка

Боец бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу стрелков. Нужны бойцы для выполнения боевых задач. Также преимуществом станет боевой опыт у кандидата на должность.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

Читайте также:

Вакансия стрелка в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Стрелец в бригаде "Азов"

Подходит кандидат на должность стрелка в "Азове", который имеет:

хорошую физическую форму;

готовность работать в зоне активных боевых действий;

мотивацию уничтожать врага.

В то же время бойцы предлагают официальную мобилизацию или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, зарплату 25 000-125 000 грн, а также надбавку в размере 3300 грн/день за возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Боец бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Какие специалисты нужны на работу в "Азов"

Напомним, что азовцы ищут на работу медиков эвакуационного отделения батальона. Требуется опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами, а также будет преимуществом специальное/высшее медицинское образование. Будут платить 25 000-120 000 грн.

Также бригада нуждается в бухгалтерах расчетной группы. Ищут специалиста с высшим образованием по финансовому направлению и умениями пользоваться ПК и оргтехникой. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Добавим, что "Азов" приглашает на работу мотористов. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности. За работу обещают платить до 125 тысяч гривен.