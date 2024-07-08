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Хто підходить на роль стрільця на фронті — бійці "Азову" назвали три якості

8 липня 2024 03:30
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Любомир Кучер
Редактор
Робота в бригаді "Азов" — які якості ідеального стрільця
Боєць бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу стрільців. Потрібні бійці для виконання бойових задач. Також перевагою буде бойовий досвід у кандидата на посаду.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Вакансія стрільця в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Стрілець в бригаді "Азов"

Підходить кандидат на посаду стрільця в "Азові", який має:

  • хорошу фізичну форму;
  • готовність працювати в зоні активних бойових дій;
  • мотивацію нищити ворога.

Натомість бійці пропонують офіційну мобілізацію або службу за контрактом, можливість переведення чинних військових, зарплату 25 000-125 000 грн, а також надбавку в розмірі 3300 грн/день за можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Як потрапити в "Азов"
Боєць бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Які фахівці потрібні на роботу в "Азов"

Нагадаємо, що азовці шукають на роботу медиків евакуаційного відділення батальйону. Потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами, а також буде перевагою спеціальна/вища медична освіта. Платитимуть 25 000-120 000 грн.

Також бригада потребує бухгалтерів розрахункової групи. Шукають фахівця з вищою освітою за фінансовим напрямком і вміннями користуватися ПК та оргтехнікою. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Додамо, що "Азов" запрошує на роботу мотористів. Потрібні фахівці, які вміють ремонтувати авто та мають досвід роботи на аналогічній посаді. За роботу обіцяють платити до 125 тисяч гривень.

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