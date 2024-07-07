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"Азову" потрібні люди в евакуаційну бригаду — які вимоги та умови

7 липня 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" за 125 тис. грн — які умови роботи в евакуаційній бригаді
Бійці бригади спецпризначення "Азов" евакуюють пораненого. Фото: facebook.com/azov.media4308
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу медиків евакуаційного відділення батальйону. Потрібен досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами, а також буде перевагою спеціальна/вища медична освіта. Платитимуть 25 000-120 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 6 липня.

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Вакансія медика евакуаційного відділення батальйону в "Азові". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні медики, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону, зокрема:

  • надаватимуть невідкладну медичну допомогу під час евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
  • періодично чергуватимуть на пункті сортування поранених;
  • супроводжуватимуть "важких" пацієнтів до медзакладів;
  • періодично асистуватимуть в навчанні медиків підрозділів;
  • організовуватимуть робочий простір в евакуаційному транспорті;
  • контролюватимуть оснащення евакуаційного транспорту;
  • збиратимуть та оброблятимуть санітарні дані.

Підійде кандидат на посаду, який:

  • має досвід роботи в евакуації поранених та з ургентними пацієнтами;
  • готовий працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовий робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади, брати участь в медичному плануванні та регулярно проходити навчання;
  • дотримуватиметься принципів доказової медицини.
Робота медиком на війні
Бойовий медик бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • доплата за перебування в зоні бойових дій 3300 грн/день.

Які ще фахівці потрібні "Азову"

Нагадаємо, що бригаді потрібні цивільні фахівці. На роботу запрошують бухгалтерів розрахункової групи. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Також бійці запрошують на роботу мотористів. Потрібні фахівці, які вміють ремонтувати авто та мають досвід роботи на аналогічній посаді. За роботу обіцяють платити до 125 тисяч гривень.

Додамо, що також "Азов" шукає на роботу механіків-радіотелеграфістів, які працюватимуть в умовах повної зайнятості. За місяць роботи платитимуть 25-125 тисяч гривень.

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