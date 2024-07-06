Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи

Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригаді спецпризначення "Азов" потрібні цивільні фахівці. На роботу запрошують бухгалтерів розрахункової групи. Щомісячна зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки бухгалтера розрахункової групи в полку "Азов"

Бухгалтер повинен нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо нарахованого грошового забезпечення.

Вимоги до кандидатів

Посаду може обійняти людина, що має вищу освіту за фінансовим напрямком і впевнено користується ПК та оргтехнікою. Також бажано мати досвід роботи бухгалтером та знати бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Можна мобілізуватися офіційно до кінця воєнного стану або служити за контрактом.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азову" потрібні механіки-радіотелеграфісти. Аби обійняти цю посаду, потрібно знати й розпізнавати радіодані, позивні, встановлені сигнали оповіщення й управління. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у полку "Азов" бракує стрільців. Потрібні люди в хорошій фізичній формі і бажано з досвідом роботи. Зарплата — до 125 тисяч гривень.