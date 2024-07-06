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У полку "Азов" потрібен цивільний фахівець, що знається на фінансах — хто саме

6 липня 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи
Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: depositphotos.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригаді спецпризначення "Азов" потрібні цивільні фахівці. На роботу запрошують бухгалтерів розрахункової групи. Щомісячна зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки бухгалтера розрахункової групи в полку "Азов"

Бухгалтер повинен нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо нарахованого грошового забезпечення.

Вимоги до кандидатів

Посаду може обійняти людина, що має вищу освіту за фінансовим напрямком і впевнено користується ПК та оргтехнікою. Також бажано мати досвід роботи бухгалтером та знати бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Можна мобілізуватися офіційно до кінця воєнного стану або служити за контрактом.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азову" потрібні механіки-радіотелеграфісти. Аби обійняти цю посаду, потрібно знати й розпізнавати радіодані, позивні, встановлені сигнали оповіщення й управління. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у полку "Азов" бракує стрільців. Потрібні люди в хорошій фізичній формі і бажано з досвідом роботи. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

Нацгвардія армія полк "Азов" мобілізація війна в Україні

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