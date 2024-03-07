Мобилизация в Украине в 2024 году — кто из мужчин не подлежит бронированию

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. В армию призывают мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, не имеющих отсрочки и которые пригодны к военной службе. В то же время, часть предприятий, учреждений и организаций имеет право бронировать своих работников от мобилизации. Впрочем, это касается не всех военнообязанных.

Какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации, рассказываем далее в материале.

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Так, согласно решению высшего военного руководства, две категории работников не получат отсрочку, даже если предприятие имеет право на бронирование:

Военнообязанные, имеющие дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности. Лица, уже имеющие право или получившие отсрочку от мобилизации по ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Относительно дефицитных военных специальностей военнообязанных мужчин, они указаны в письме Минобороны № 220/1469 от 11 марта 2022 года. В данном документе говорится, что решение принял Главнокомандующий ВСУ.

Таким образом, запрещено бронирование тех мужчин, которые имеют дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности зашифрованные следующими кодами:

специальности рядового и старшинского состава : 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 059, 5 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 4, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 2, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 535, 5 5, 554, 569.

: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 059, 5 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 4, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 2, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 535, 5 5, 554, 569. специальности офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

О каких именно специальностях идет речь, подробнее можно просмотреть по ссылке в приказе Минобороны.

Раньше мы писали, кто в Украине подлежит бронированию от мобилизации и сколько действует отсрочка.

Напомним, мы сообщали, как украинцам получить бронь от мобилизации в 2024 году.

Также мы информировали, что некоторым предприятиям разрешили бронировать более 50% мужчин.