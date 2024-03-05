Хто підлягає бронюванню у березні 2024 року та скільки діє відстрочка

Бронювання працівників від мобілізації. Колаж Новини.LIVE

Як відомо, бронювання військовозобов'язаних чоловіків є одним з видів відстрочки від мобілізації під час воєнного стану. За певних умов українські роботодавці мають право оформити його для своїх співробітників.

Які підприємства мають право бронювати працівників, хто підлягає бронюванню у березні 2024 року та скільки діятиме така відстрочка, пише NV.

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Народні депутати в Україні продовжують працювати над новим законопроєктом, який змінить порядок бронювання та гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій спеціалістів.

Зокрема планують зняти обмеження з певних підприємств, які не є критично важливими для економіки країни. Умовою стане сплата роботодавцем щомісячного платежу за бронювання працівника.

Але допоки за проєкт закону не проголосовано, а зміни не вступили у дію, працюють старі правила бронювання працівників від призову на військову службу.

Постанова НБУ № 21 від 16 лютого 2024 року дещо змінює правила бронювання деяких працівників фінансового сектору. Зміни стосуються страховиків і компаній, які супроводжують автоматизовані банківські системи важливих для виконання операцій у системі електронних платежів НБУ банків.

Підприємства-надавачі послуг із супроводу такого програмного забезпечення можуть звертатися до Нацбанку для визначення їх критично важливими. НБУ розглядатиме ці звернення та ухвалюватиме рішення щодо важливості організації для економіки країни.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Хто підлягає бронюванню від мобілізації з березня 2024 року

Наразі оформити бронювання можливо на працівників підприємств, які є важливими для галузей національної економіки. При цьому критерії визначення важливості затверджені Наказом Мінекономіки № 952.

Крім цього, бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств. Критерії визначення критично важливих підприємств містяться у Постанові № 76.

Щоб мати змогу бронювати працівників, установа має відповідати щонайменше трьом критеріям. Однак, слід зауважити, що за певних умов окремо визначаються певні сфери, в яких підприємства можуть претендувати на бронювання працівників, якщо відповідають хоча б двом критеріям.

Які підприємства мають право бронювати військовозобов'язаних

Бронювання працівників є доступним для таких підприємств та установ:

органи державної влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання(замовлення);

підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Важливо, що організація може забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників. Але у деяких випадках керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, якщо обґрунтують важливість конкретного співробітника для виконання тих чи інших завдань.

Водночас працівники критично важливих підприємств у сфері ОПК підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Такі організації також мають право бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без кількісних обмежень.

Також право на бронювання працівників незалежно від кількості військовозобов'язаних та військових спеціальностей мають керівники підприємств, організацій та установ, а також окремі держслужбовці категорій А і Б.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Який термін дії відстрочки для заброньованих працівників 2024 року

Порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану визначає, що строк дії відстрочки не може перевищувати таких термінів:

1. Строку проведення мобілізації — для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів.

2. Шість місяців — для військовозобов'язаних, які працюють:

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Раніше ми писали, що деяким підприємствам дозволили бронювати понад 50% чоловіків.

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