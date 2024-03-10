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Категорию расширят — Вениславский рассказал, кто подпадает под бронь от мобилизации в первую очередь

10 марта 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Категорию расширят — Вениславский рассказал, кто подпадает под бронь от мобилизации в первую очередь
Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроекте о мобилизации планируют расширить категорию подпадающих под бронь работников.

Об этом Федор Вениславский рассказал в интервью OBOZ.UA, вышедшему на YuoTube в субботу, 9 марта.

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Законопроект о мобилизации

Нардеп отметил, что уже удалось рассмотреть 16 блоков поправок к законопроекту о мобилизации, другие будут прорабатывать с понедельника, 11 марта. Также в течение одной-двух недель Верховная Рада получит сравнительную таблицу, таким образом, документ должен попасть в Раду до конца марта.

"Если будет желание народных депутатов затянуть этот процесс, то он может быть затянут", — подчеркнул Вениславский.

Бронь сотрудников компаний и организаций

Чиновник рассказал, что хотят еще раз рассмотреть ряд компаний и организаций, которые могут бронировать своих сотрудников. Чиновник отметил, что после принятия законопроекта украинцы с правом на отсрочку получат статус забронированного. Соответствующие критерии будут указаны в документе.

"То есть какие именно предприятия, организации, которые критически важны для функционирования государства и жизни населения. Они должны получить право на бронирование", — пояснил нардеп.

Бронирование правоохранителей и госработников

Вениславский также уточнил, что по новому закону имеют право на бронь все полицейские и госслужащие.

"Мы договорились, что все полицейские становятся забронированными, а не получают право на отсрочку... Так же в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, бронируется соответственно или 100 (если это руководители центральных органов власти, категория А), или 50% (категории Б и В госслужащих) военнообязанных", — добавил чиновник.

Напомним, что Вениславский рассказал, как в законопроекте о мобилизации решается вопрос попечителей лиц с инвалидностью.

Также мы писали, что Вениславский назвал способ, который украинцы чаще всего используют для уклонения от мобилизации.

Верховная Рада
закон
Украина
Федор Вениславский
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война в Украине
війна

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