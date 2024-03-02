Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Юрист ответил, при каком условии работники ТЦК могут проверять военно-учетные документы arrow

Юрист ответил, при каком условии работники ТЦК могут проверять военно-учетные документы

2 марта 2024 04:49
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Юрист ответил, при каком условии работники ТЦК могут проверять военно-учетные документы
Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Юрист Юрий Айвазян назвал условие, при котором работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки могут проверять документы военнообязанных. По его словам, для этого у них должен быть приказ военного коменданта.

Об этом Юрий Айвазян рассказал на сайте Юристы.ua в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Могут ли работники ТЦК проверять документы

Юрист отметил, согласно закону, проверка документов, а также осмотр багажа, транспортных средств и т.п. военнообязанных осуществляется только при наличии у работников ТЦК соответствующего приказа военного коменданта, который назначается военным командованием вместе с военными администрациями.

"Указанным приказом назначается комендант, определяются его задачи, полномочия по обеспечению единого управления определенными силами и средствами Госспецтрансслужбы, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, СБУ, ГНС, ДМС, ГСЧС, военных администраций (в случае их образования) и координации их действий под время осуществления мер особого режима" , — пояснил Айвазян.

Только тогда, уверяет специалист, по приказу коменданта могут осуществлять проверку документов и досмотр вещей и транспорта уполномоченные лица Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил.

"По п. 5 Постановления КМУ, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия лица, осуществляющего проверку", — подчеркнул юрист.

Какие документы должны предъявлять представители ТЦК и полиции

К тому же, когда уполномоченное к проверке документов лицо обращается с соответствующей просьбой к военнообязанному, то оно должно:

  • назвать свою фамилию, должность, служебное звание;
  • предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;
  • дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;
  • назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Кроме того, по закону, украинцы имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед тем, как получат от них повестку. Таким образом, представители ТЦК по требованию гражданина должны предъявить:

  • приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);
  • служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;
  • приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;
  • назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Напомним, что в особый период у военнообязанных лиц во многих учреждениях требуют военно-учетные документы. Юрист Радион Кирилкин объяснил, кому и зачем они нужны и как их получить.

Также мы писали, что начальник Черкасского областного ТЦК и СП Александр Устименко ответил, что в первую очередь должен сделать каждый военнообязанный мужчина после вручения повестки.

закон
мобилизация
документы
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
війна
юрист

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине