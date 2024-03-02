Юрист ответил, при каком условии работники ТЦК могут проверять военно-учетные документы

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Юрист Юрий Айвазян назвал условие, при котором работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки могут проверять документы военнообязанных. По его словам, для этого у них должен быть приказ военного коменданта.

Об этом Юрий Айвазян рассказал на сайте Юристы.ua в пятницу, 1 марта.

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Могут ли работники ТЦК проверять документы

Юрист отметил, согласно закону, проверка документов, а также осмотр багажа, транспортных средств и т.п. военнообязанных осуществляется только при наличии у работников ТЦК соответствующего приказа военного коменданта, который назначается военным командованием вместе с военными администрациями.

"Указанным приказом назначается комендант, определяются его задачи, полномочия по обеспечению единого управления определенными силами и средствами Госспецтрансслужбы, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, СБУ, ГНС, ДМС, ГСЧС, военных администраций (в случае их образования) и координации их действий под время осуществления мер особого режима" , — пояснил Айвазян.

Только тогда, уверяет специалист, по приказу коменданта могут осуществлять проверку документов и досмотр вещей и транспорта уполномоченные лица Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил.

"По п. 5 Постановления КМУ, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия лица, осуществляющего проверку", — подчеркнул юрист.

Какие документы должны предъявлять представители ТЦК и полиции

К тому же, когда уполномоченное к проверке документов лицо обращается с соответствующей просьбой к военнообязанному, то оно должно:

назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;

дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;

назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Кроме того, по закону, украинцы имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед тем, как получат от них повестку. Таким образом, представители ТЦК по требованию гражданина должны предъявить:

приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;

назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

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