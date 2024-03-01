Законопроект про мобілізацію: Шуляк розповіла про правки

Олена Шуляк. Фото: FB/Олена Шуляк

Громадянам України слід надати право на рівні із працівниками ТЦК та поліції робити відео та фотофіксацію дії, власне, працівників військоматів. Окрім того варто полегшити процедуру бронювання від мобілізації працівників об'єктів критичної інфраструктури та її автоматичне продовження після закінчення річного терміну.

Це одні із поправок до законопроєкту про мобілізацію, які подала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, про що вона розповіла у коментарі Новини.LIVE.

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Олена Шуляк відмітила, що подала кілька важливих для неї особисто правок. Перша група стосується українського бізнесу і людей, які там працюють. Особливо на об'єктах критичної інфраструктури та на підприємствах, де потрібні їхні руки та знання.

"Мої правки стосувалися полегшення процедури бронювання на 12 місяців та його автоматичне продовження після закінчення даного терміну. Ми ці правки обговорювали з Українською Радою бізнесу, яка об'єднує більше як 116 бізнес-асоціацій. Це було їхнє прохання", — відмітила Шуляк.

Окрім того подані окремі правки, що стосуються органів місцевого самоврядування. Оскільки законопроєктом про мобілізацію передбачено, що саме органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати багато мобілізаційних процесів, Шуляк подала уточнення, яким саме чином це має відбуватися.

"Також я подавала правки, які стосуються взаємодії ТЦК, аби не лише вони та поліція могли фіксувати якісь речі на відео та фото, але й громадяни. Щоби вони теж мали таку ж рівну можливість, бо це питання про справедливість", — уточнила депутатка.



За її словами, вона також опікувалася питанням місцевих депутатів.

"На сьогодні народні депутати у нас не підлягають мобілізації, тому місцеві ради теж мають бути дієздатними та ухвалювати відповідні рішення", — підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, за словами Романа Костенко, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, у Верховній Раді визначилися з датою розгляду у парламенті законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Нардепи очікують, що засідання з приводу розгляду та подальших дискусій розпочнеться в другій половині березня.

Загалом депутатами було подано понад 4 196 поправок.