Юрист відповів, за якої умови працівники ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Юрист Юрій Айвазян назвав умову, за якої працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти документи військовозобов'язаних. За його словами, для цього в них повинен бути наказ військового коменданта.

Про це Юрій Айвазян розповів на сайті Юристи.ua у п'ятницю, 1 березня.

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Чи можуть працівники ТЦК перевіряти документи

Юрист зазначив, зо згідно з законом, перевірка документів, а також огляд багажу, транспортних засобів тощо військовозобов'язаних здійснюється лише за наявності в працівників ТЦК відповідного наказу військового коменданта, який призначається військовим командуванням разом із військовими адміністраціями.

"Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються його завдання, повноваження із забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДПС, ДМС, ДСНС, військових адміністрацій (у разі їх утворення) та координації їх дій під час здійснення заходів особливого режиму", — пояснив Айвазян.

Тільки тоді, запевняє фахівець, за наказом коменданта можуть здійснювати перевірку документів та огляд речей і транспорту уповноважені особи Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил.

"За п. 5 Постанови КМУ, поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку", — наголосив юрист.

Які документи мають пред'являти представники ТЦК та поліції

До того ж коли уповноважена до перевірки документів особа звертається з відповідним проханням до військовозобов'язаного, то вона повинна:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання;

пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Крім того, згідно з законом, українці мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед тим, як отримають від них повістку. Таким чином, представники ТЦК на вимогу громадянина мають пред’явити:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

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