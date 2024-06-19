Юрист рассказал, что делать, если вас насильно забирают в ТЦК

Работник ТЦК проверяет документы военнообязанного. Фото: vn.20minut.ua

Во время мобилизации сотрудники ТЦК могут потребовать от военнообязанных лиц в возрасте 18-60 лет показать документ о военном учете. Однако они не имеют права принудительно доставлять человека в военкомат.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина во вторник, 18 июня.

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Юрист заявил, что ТЦК не имеет законных оснований для задержания военнообязанных. Если же во время проверки документов выяснится, что гражданин находится в розыске за неявку на мобилизацию, они должны вызвать полицию.

Чтобы защититься от неправомерных действий ТЦК, Франчук советует иметь при себе копии документов о праве на отсрочку или освобождение от призыва и обращаться за консультацией в правозащитные организации. Если человека хотят принудительно забрать в ТЦК, юрист советует оставаться спокойным, записывать все на видео, запоминать имена работников и обращаться к адвокату. В случае нарушения прав Франчук советует подавать жалобу в суд или полицию и привлекать адвоката для сопровождения процесса.

Юрист отметил, что общими рекомендациями всегда иметь при себе телефон, быть осведомленным о своих правах и не оставаться наедине.

Напомним, в Одессе местные жители сняли на видео, как работники ТЦК и полиции проводят рейды в городских маршрутках.

Между тем, в ТЦК возмущены недисциплинированностью граждан и говорят, что после вступления в силу нового закона о мобилизации работают с перегрузкой.

Ранее мы сообщали, что принудительно доставлять в ТЦК могут военнообязанные, находящиеся в розыске. Однако этим не могут заниматься сотрудники ТЦК без полиции.