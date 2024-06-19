Юрист розповів, що робити, якщо вас силоміць забирають до ТЦК

Працівник ТЦК перевіряє документи військовозобов'язаного. Фото: vn.20minut.ua

Під час мобілізації співробітники ТЦК можуть вимагати від військовозобов’язаних осіб віком 18-60 років показати документ про військовий облік. Однак, вони не мають права примусово доставляти людину до військкомату.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук в коментарі для РБК-Україна у вівторок, 18 червня.

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Юрист заявив, що ТЦК немає законних підстав для затримання військовозобов’язаних. Якщо ж під час перевірки документів з’ясується, що громадянин перебуває у розшуку за неявку на мобілізацію, то вони мають викликати поліцію.

Щоб захиститися від неправомірних дій ТЦК, Франчук радить мати при собі копії документів про право на відстрочку або звільнення від призову та звертатися за консультацією до правозахисних організацій. Якщо людину хочуть примусово забрати до ТЦК, юрист радить залишатися спокійним, записувати все на відео, запам’ятовувати імена працівників та звертатися до адвоката. У разі порушення прав, Франчук радить подавати скаргу до суду або поліції та залучати адвоката для супроводження процесу.

Юрист зазначив, що загальними рекомендаціями є завжди мати при собі телефон, бути обізнаним про свої права та не залишатися наодинці.

Нагадаємо, в Одесі місцеві мешканці зняли на відео, як працівники ТЦК та поліції проводять рейди у міських маршрутках.

Тим часом у ТЦК обурені недисциплінованістю громадян та кажуть, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію працюють із перевантаженням.

Раніше ми повідомляли, що примусово доправляти до ТЦК можуть військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку. Однак цим не можуть займатися працівники ТЦК без поліції.