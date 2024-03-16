Юрист объяснил, могут ли у студентов забрать отсрочку

Украинские студенты. Фото: google.com

Новый законопроект о мобилизации в своей начальной версии преследовал цель сузить категорию студентов, имеющих право на отсрочку. Однако какая судьба ожидает студентов, которые эту отсрочку имеют, а после принятия законопроекта ее отменят?

На этот вопрос Новини.LIVE ответила юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

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В законопроекте о мобилизации отмечается, что практика уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, непоследовательность получения разных уровней образования — это явления, которые негативно влияют на уровень национальной безопасности и обороны Украины.

Однако в первоначальный законопроект пока подано более 4 000 правок, поэтому он еще может измениться.

"Изменения, о которых идет речь, вступают в действие только в случае их принятия Верховной Радой в этой редакции и подписания закона президентом. Пока это только зарегистрированный законопроект. А его конечный текст, за который будут голосовать депутаты в сессионном зале, еще может быть изменен", — объяснила юрист.

Однако даже если категории студентов будут уменьшены, студенты смогут сохранить отсрочку до завершения текущего учебного года, добавила Диана Скумадчук.

Напомним, юристы объяснили, будет ли действовать отсрочка, если студент принимал академический отпуск.

Также юристы объяснили, что делать студентам, которых мобилизовали, несмотря на право на отсрочку.