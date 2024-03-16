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Юрист пояснив, чи можуть у студентів забрати відстрочку

16 березня 2024 20:11
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Юрист пояснив, чи можуть у студентів забрати відстрочку
Українські студенти. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Новий законопроєкт про мобілізацію в своїй початковій версії мав на меті звузити категорію студентів, які мають право на відстрочку. Однак яка доля очікує на студентів, які цю відстрочку мають, а після ухвалення законопроєкту її скасують?

На це питання Новини.LIVE відповіла юристка ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук. 

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У законопроєкті про мобілізацію зазначається, що практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти — це явища, що негативно впливають на рівень національної безпеки і оборони України.

Однак до початкового законопроєкту наразі подано понад 4 000 правок, тож він ще може змінитися. 

"Зміни, про які йдеться, набувають чинності лише у разі їх ухвалення Верховною Радою у цій редакції та підписання закону президентом. Наразі це лише зареєстрований законопроєкт. А його кінцевий текст, за який голосуватимуть депутати у сесійній залі, ще може бути змінений", — пояснила юристка.

Однак, навіть якщо категорії студентів будуть зменшені, студенти зможуть зберегти відстрочку до завершення поточного навчального року, додала Діана Скумадчук. 

Нагадаємо, юристи пояснили, чи діятиме відстрочка, якщо студент брав академічну відпустку

Також юристи пояснили, що робити студентам, яких мобілізували, попри право на відстрочку

студенти
мобілізація
законопроєкт
відстрочка
юрист

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