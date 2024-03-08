Какие инфекционные заболевания освобождают от мобилизации — список

Врач делает укол военному. Иллюстративное фото: armyinform

В Украине продолжается военное положение, которое продлили до 13 мая 2024 года и всеобщая военная мобилизация. Под военный призыв подпадают все мужчины от 18 до 60 лет. Однако существуют инфекционные заболевания, при наличии которых военнообязанный освобождается от мобилизации.

Согласно ст. 23 Закона Украины № 3543-XII О мобилизации и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определен перечень болезней, приводящих к освобождению от призыва, сообщают Факты.

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В Украине мужчины, имеющие определенные болезни делятся на две категории: ограниченно пригодные, то есть они могут быть призваны только по собственному желанию и не пригодные — те, что сняты с военного учета.

Чтобы подтвердить свою непригодность, граждане должны проходить военно-врачебную комиссию раз в полгода.

Полностью непригодными считаются мужчины со следующими инфекциями:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);

тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;

ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Следует заметить, что ВВК может признать лицо с инфекционными заболеваниями, передающимися половым путем, в частности сифилисом, гонореей, хламидиозом, трихомониазом, временно непригодным. После прохождения лечения мужчина должен явиться на повторный осмотр.

Напомним, мужчины, страдающие гипертонией, могут получить отсрочку от военного призыва. Однако это возможно при некоторых условиях.

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