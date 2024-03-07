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З якими хворобами ока і вуха не беруть на війну — перелік

7 березня 2024 02:06
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
З якими хворобами ока і вуха не беруть на війну — перелік
Чоловік на огляді в окуліста. Фото: molbuk.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжили воєнний стан до 13 травня 2024 року. У цей час мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, однак є категорія захворювань, з якими військовозобов'язаних не беруть до війська, зокрема, із захворювання ока, вуха і придаткового апарату. 

Згідно зі ст. 23 Закону України № 3543-XII Про мобілізацію та Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначено перелік хвороб, які призводять до звільнення від призову, передає УНІАН.

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З якими хворобами ока, вуха і придаткового апарату не беруть на службу

Чоловіки призивного віку, які мають проблеми зі здоров'ям, під час воєнного стану поділяються на обмежено придатних — їх можуть призвати за їхнім бажанням та лише за місцем проживання, а також непридатних — зняті з військового обліку. Для підтвердження категорії таким громадянам часом слід повторно проходити ВЛК раз шість місяців.

Непридатними є особи з такими хворобами ока:

  • виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
  • різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах,  з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • глаукома у важкій стадії на обох очах;
  • стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
  • гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;
  • відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

Для звільнення зі служби є підставою такі хвороби вуха:

  • стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;
  • двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;
  • глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге;
  • двобічна тяжка приглухуватість, що прогресує;
  • приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що в українців буде обмежений час на оновлення інформації у військкоматах. Вони повинні це зробити упродовж 60 днів після набуття чинності нового закону про мобілізацію. 

Додамо, Верховна Рада мала розглядати цей законопроєкт 6-8 березня, однак скасувала засідання. Нардепи кажуть, що офіційна причина скасування засідання — "термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США". 

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