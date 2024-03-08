Які інфекційні захворювання звільняють від мобілізації — перелік

Лікарка робить укол військовому. Ілюстративне фото: armyinform

В Україні триває воєнний стан, який продовжили до 13 травня 2024 року та загальна військова мобілізація. Під військовий призов підпадають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте існують інфекційні захворювання, при наявності яких військовозобов'язаний звільняється від мобілізації.

Згідно зі ст. 23 Закону України № 3543-XII Про мобілізацію та Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначено перелік хвороб, які призводять до звільнення від призову, повідомляють Факти.

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В Україні чоловіки, які мають певні хвороби поділяються на дві категорії: обмежено придатні, тобто вони можуть бути призвані лише за власним бажанням та не придатні — ті, що зняті з військового обліку.

Щоб підтвердити свою непридатність, громадяни мають проходити військово-лікарську комісію раз на пів року.

Повністю непридатними вважаються чоловіки з наступними інфекціями:

активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (крім легенів);

тяжкі форми вірусних гепатитів зі значним порушенням функцій організму, які важко піддаються лікуванню;

ВІЛ з імунною декомпенсацією в ІV стадії.

Варто зауважити, що ВЛК може визнати особу з інфекційними захворюваннями, які передаються статевим шляхом, зокрема сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, тимчасово непридатною. Після проходження лікування чоловік повинен з'явитися на повторний огляд.

Нагадаємо, чоловіки, що хворіють на гіпертонію можуть отримати відстрочку від військового призову. Однак це можливо за деяких умов.

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