Когда срочников могут мобилизовать в 2024 году и могут ли они отказаться

Украинские военнослужащие в строю. Фото: Житомирский ОТЦК и СП/Facebook

Как известно, в конце февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. Таким образом, военнослужащие срочной службы могут быть уволены в запас, если они не планируют продлевать службу по контракту.

Когда могут мобилизовать срочников в 2024 году, как это будет происходить и что грозит за отказ от призыва, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Когда и как будут мобилизовать срочников

Согласно принятому закону о демобилизации срочников №11035, лица, проходившие срочную службу, будут уволены и поставлены в мобилизационный резерв. Таким образом, они официально получат статус "резервиста".

Тем не менее, принудительно мобилизовать их без права , ведь такие граждане получат отсрочку от призыва на военную службу на 12 месяцев с даты увольнения .

В то же время уволенные срочники будут иметь возможность по собственному желанию подписать контракт на военную службу. Как и гражданские граждане, они могут воспользоваться программой рекрутинга в Украине и выбрать желаемое подразделение и специальность.

После того, как срок действия отсрочки от призыва истечет (12 месяцев с даты увольнения), ТЦК и СП будут иметь право привлекать бывших срочников в военную службу. То есть, таких лиц будут мобилизовать и после обучения могут направлять в зону боевых действий.

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Какие последствия отказа от мобилизации

Согласно ЗУ " О воинской обязанности и военной службе ", если гражданин не имеет отсрочки, не является забронированным работником и признан ВЛК годным к службе в армии, он не имеет права отказаться от мобилизации.

Если военнообязанное лицо после вручения повестки без уважительной причины не явилось в ТЦК, то на него будет наложен штраф .

Для систематически уклоняющихся от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 5 лет, но для этого должно быть доказано уклонение.

Ранее мы сообщали, что полковник ВСУ раскрыл особенности обучения мобилизованным новобранцам.

Напомним, мы писали, ждать ли усиления мобилизации после принятия нового закона.

Также мы информировали, что военный эксперт назвал реальное количество украинцев, которых могут забрать в ВСУ в течение 2024 года.