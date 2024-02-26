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Демобілізація захисників — військовий експерт анонсував важливе рішення, яке готує Рада

26 лютого 2024 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Демобілізація захисників — військовий експерт анонсував важливе рішення, яке готує Рада
Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовий експерт, ветеран війни Росії з Україною Євген Дикий заявив, що в законопроєкті про мобілізацію є важливе положення щодо демобілізації військових. Згідно з ним бійці "своє відвоюють" і повернуться додому, а їхні місця займуть інші люди. Однак норма про 36 місяців має свої недоліки, тому Верховна Рада над дечим міркує.

Про це повідомляє 24 Канал у неділю, 25 лютого. 

Демобілізація військових

Дикий пояснив, що демобілізація через 36 місяців стосуватиметься як військових, які на передовій, так і тих, хто відбуває службу в тилу.

Експерт вважає, що коректно було б увести "бойовий коефіцієнт". Над цим вже нібито міркують у Верховній Раді.

"Вчора бачився з одним із депутатів з оборонного комітету. Там обговорювалася відповідна правка про введення бойового коефіцієнта. Умовно, що "на нулі" день рахується за 2 або за 3. Якщо це дійсно правда, то норма набуває правильного вигляду. Це буде перший за весь час крок в бік справедливості для тих, хто вже два роки нас захищає", — зазначив Дикий.

Нагадаємо, що Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою на 12 місяців у п'ятницю, 23 лютого. Рішення підтримали 319 народних депутатів. 

Також ми писали, що винесення питання демобілізації строковиків окремим документом має свою логіку. У Раді відповіли чому.

закон
військові
мобілізація
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