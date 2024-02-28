Чи посилять мобілізацію після ухвалення нового закону — у ТЦК дали відповідь

Українські військовослужбовці Збройних сил. Фото: ЗОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають мобілізаційні заходи через повномасштабну війну, яку розпочала країна-агресорка росія. У цей особливий період військовозобов'язаних чоловіків, які визнані ВЛК придатними та не мають відстрочки, можуть призивати на військову службу. Водночас Верховна Рада працює над новим законопроєктом, який має вдосконалити процес мобілізації.

Але, чи означатиме прийняття проєкту закону №10449 посилення мобілізації в Україні? Відповідь надав керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков, повідомляє "Телеграфъ".

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Так, за його словами, мобілізаційні заходи, які проводилися в Україні в плановому режимі й надалі будуть проводитися. Він підкреслив, що варто спершу дочекатися прийняття закону. Адже й досі документ має безліч суперечливих моментів й народні депутати продовжують вносити правки.

"Давайте спершу дочекаємося прийняття закону… Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі залежно від потреби, і надалі будуть проводитися. Вживати таке поняття, як посилена мобілізація — це трошки некоректно", — підкреслив Волков.

Також голова Кременчуцького районного ТЦК та СП зазначив, що новий законопроєкт має позитивно вплинути на призов військовозобов'язаних до лав ЗСУ.

"Я думаю, що там вже узагальнені усі пропозиції ТЦК. І я думаю, що ті зміни, які у ньому передбачені, позитивно вплинуть на подальше проведення мобілізації", — сказав він.

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