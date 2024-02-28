Коли строковиків мобілізуватимуть 2024 року та чи можуть вони відмовитися

Українські військовослужбовці в строю. Фото: Житомирський ОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в кінці лютого цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Таким чином військовослужбовці строкової служби можуть бути звільнені в запас, якщо вони не планують продовжувати службу за контрактом.

Коли можуть мобілізувати строковиків 2024 року, як це відбуватиметься та що загрожує за відмову від призову, розповідаємо далі в матеріалі.

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Відповідно до прийнятого закону №11035, військовослужбовці строкової служби, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану, але яким продовжили військову службу понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас.

Після звільнення з військової служби в запас впродовж 5 днів необхідно стати на облік до ТЦК та СП зі місцем реєстрації.

Важливо, що примусово мобілізувати їх не матимуть право, адже такі громадяни отримають відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців від дати звільнення.

Водночас звільнені строковики матимуть можливість за власним бажанням підписати контракт на військову службу. Як і цивільні громадяни, вони можуть скористатися програмою рекрутингу в Україні й обрати бажаний підрозділ та спеціальність.

Після того, як термін дії відстрочки від призову мине (12 місяців від дати звільнення), ТЦК та СП матимуть право залучати колишніх строковиків до військової служби. Тобто таких осіб мобілізуватимуть й після навчання можуть направляти у зону бойових дій.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Які наслідки відмови від мобілізації

Відповідно до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", якщо громадянин немає відстрочки, не є заброньованим працівником та визнаний ВЛК придатним до служби в армії, він не має права відмовитися від мобілізації.

Якщо військовозобов’язана особа після вручення повістки без поважної причини не з’явилась до ТЦК, то на неї буде накладено штраф.

Для тих, хто систематично ухиляється від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років, але для цього повинно бути доведене ухилення.

Раніше ми повідомляли, що полковник ЗСУ розкрив особливості навчання мобілізованих новобранців.

Нагадаємо, ми писали, чи чекати посилення мобілізації після ухвалення нового закону.

Також ми інформували, що військовий експерт назвав реальну кількість українців, яких можуть забрати до ЗСУ впродовж 2024 року.