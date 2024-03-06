Как мобилизовали мужчин в 2014 году и сегодня — военный объяснил, в чем главная разница

Военнослужащий 56 ОМПБр Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов. Фото: скриншот

Военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов с позывным "Кум" рассказал об отличиях мобилизации в 20214 и 2024 годах. По его словам, мобилизация тогда и сегодня сильно отличается.

Об этом военнослужащий сообщил в интервью подкасту Громадське во вторник, 5 марта.

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Как мобилизовали мужчин в 2014 году и сегодня

Гнездилов заявил, что в 2014 году были разработаны эффективные механизмы мобилизации и определение источников мобилизационного ресурса, в то время как сейчас война приобрела другой масштаб, требующий мобилизации гораздо большего числа людей.

Раньше мужчины хотели в армию, чтобы защищать свою страну, сейчас же потребность в таких военнослужащих сильно возросла.

"Все те, кто хотел пойти защищать Украину, уже давно на фронте", — сообщил военный.

Гнездилов обозначил текущую мобилизацию как "принудительную", подчеркивая важность работы с людьми, их мотивации и подготовки к службе в армии.

"Можно сказать, что сейчас насильственная мобилизация, но с людьми все равно надо работать, разговаривать, мотивировать. Думаю, что люди пойдут в армию, но надо их мотивировать в первую очередь", — добавил боец с позывным "Кум".

Опыт в работе ТЦК

Гнездилов поделился личным опытом работы в центре комплектования, где ему часто приходилось сталкиваться с упреками о необходимости самому присоединиться к военным действиям.

"Тогда же была такая же схема, как и сегодня — если отказывается, то пакет документов передается в правоохранительные органы", — указал военный.

В то же время Гнездилов уточнил, что тогда за отказ от мобилизации мужчинам давали один год условного наказания.

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