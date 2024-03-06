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Как мобилизовали мужчин в 2014 году и сегодня — военный объяснил, в чем главная разница

6 марта 2024 16:39
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как мобилизовали мужчин в 2014 году и сегодня — военный объяснил, в чем главная разница
Военнослужащий 56 ОМПБр Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов. Фото: скриншот
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов с позывным "Кум" рассказал об отличиях мобилизации в 20214 и 2024 годах. По его словам, мобилизация тогда и сегодня сильно отличается.

Об этом военнослужащий сообщил в интервью подкасту Громадське во вторник, 5 марта.

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Как мобилизовали мужчин в 2014 году и сегодня

Гнездилов заявил, что в 2014 году были разработаны эффективные механизмы мобилизации и определение источников мобилизационного ресурса, в то время как сейчас война приобрела другой масштаб, требующий мобилизации гораздо большего числа людей. 

Раньше мужчины хотели в армию, чтобы защищать свою страну, сейчас же потребность в таких военнослужащих сильно возросла.

"Все те, кто хотел пойти защищать Украину, уже давно на фронте", — сообщил военный.

Гнездилов обозначил текущую мобилизацию как "принудительную", подчеркивая важность работы с людьми, их мотивации и подготовки к службе в армии. 

"Можно сказать, что сейчас насильственная мобилизация, но с людьми все равно надо работать, разговаривать, мотивировать. Думаю, что люди пойдут в армию, но надо их мотивировать в первую очередь", — добавил боец с позывным "Кум".

Опыт в работе ТЦК

Гнездилов поделился личным опытом работы в центре комплектования, где ему часто приходилось сталкиваться с упреками о необходимости самому присоединиться к военным действиям.

"Тогда же была такая же схема, как и сегодня если отказывается, то пакет документов передается в правоохранительные органы", — указал военный.

В то же время Гнездилов уточнил, что тогда за отказ от мобилизации мужчинам давали один год условного наказания.

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, как пополнить ряды Вооруженных сил Украины мотивированными бойцами без мобилизации.

Ранее майор ВСУ Кирилл Верес назвал главную причину проведения мобилизации в Украине.

ВСУ
Украина
армия
военный призыв
военные
мобилизация
война в Украине
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