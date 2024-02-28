Как происходит мобилизация офицеров запаса в 2024 году — все, что нужно знать

Украинские военнослужащие в строю. Фото: Закарпатский ОТЦК и СП/Facebook

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. А это значит, что военнообязанных мужчин и дальше будут призывать в ряды ВСУ. То же касается и тех, кто находится в запасе.

Как происходит мобилизация офицеров запаса в 2024 году, какие у них есть права и обязанности, рассказываем далее в материале.

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Кто относится к офицерам запаса

Офицерами запаса являются граждане Украины, которые:

получили образовательную степень, не ниже бакалавра;

прошли курс военной подготовки;

сдали соответствующие экзамены по окончании курса военной подготовки;

прошли аттестацию в офицерский состав.

Согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", такие украинцы получают первичное воинское звание офицера запаса и считаются военнообязанными.

Военное обучение граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса проводится в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования. Такая подготовка включается в учебные планы высшего образования как отдельная учебная дисциплина.

Подготовка офицеров в Украине. Фото: Armyinform

Какие обязанности имеют офицеры запаса

При общей мобилизации офицеры запаса имеют следующие обязанности:

прибыть в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных после получения повестки;

пройти военно-врачебную комиссию;

отправиться на военную подготовку, где пройти усовершенствование своей специализации.

Также офицеры запаса не могут менять свое место жительства, не сообщив и не получив разрешение руководителя территориального ТЦК и СП.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Схід" ВСУ/Facebook

Как происходит мобилизация офицеров запаса

Согласно вышеупомянутому закону призыву подлежат все граждане Украины, военнообязанные, в том числе и офицеры запаса, поскольку последним предоставляется такой статус.

На них распространяются все правила указанные в ст. 23 Закона и после объявления военного положения в стране, их мобилизуют на общих основаниях. Соответственно, они могут получить отсрочку от призыва, если таковая есть.

Также призыв офицеров запаса и назначение их на должности во время военного положения регулирует утвержденное президентом Положение № 1153/2008 от 10.12. 2008 год.

Там отмечается, что в особый период таких военнообязанных лиц могут мобилизовать не только по специальностям, зафиксированным в военно-учетных документах.

Их могут назначить даже на более низкую должность, если есть такая потребность. Назначение или перемещение на более низкую должность может быть связано как с состоянием здоровья, так и с другими причинами, и не требует согласия на это офицера.

Как и другие военнообязанные, они должны пройти все мобилизационные этапы, в том числе получить заключение ВВК о пригодности или ограниченной пригодности. После возможно вручение мобилизационного распоряжения (боевой повестки).

Получив мобилизационное распоряжение такой офицер должен самостоятельно прибыть на сборный пункт в течение указанного времени. Неявка по мобилизационному распоряжению может стать причиной привлечения нарушителя к уголовной ответственности за уклонение от призыва.

Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет, согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Согласно ст. 22 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предельным возрастом пребывания офицера запаса на службе является 45 лет. Если истек предельный возраст, такое лицо не имеют права мобилизовать. Об этом следует сообщить в ТЦК и СП. Соответственно принуждать к прохождению военно-врачебной комиссии тоже не имеют права.

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