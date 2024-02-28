Як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2024 року — усе, що треба знати

Українські військовослужбовці в строю. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. А це означає, що військовозобов'язаних чоловіків і надалі призиватимуть до лав ЗСУ. Те ж саме стосується й тих, хто перебуває у запасі.

Як відбувається мобілізація офіцерів запасу 2024 року, які вони мають права та обов'язки, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто належить до офіцерів запасу

Офіцерами запасу є громадяни України, які:

здобули освітній ступінь, не нижче бакалавра;

пройшли курс військової підготовки;

склали відповідні іспити після закінчення курсу військової підготовки;

пройшли атестацію до офіцерського складу.

Відповідно до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", такі українці отримують первинне військове звання офіцера запасу і вважаються військовозобов’язаними.

Військовий вишкіл громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така підготовка включається до навчальних планів закладу вищої освіти як окрема навчальна дисципліна.

Підготовка офіцерів запасу в Україні. Фото: Armyinform

Які обов’язки мають офіцери запасу

Під час загальної мобілізації офіцери запасу мають наступні обов’язки:

прибути до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних після отримання повістки;

пройти військово-лікарську комісію;

вирушити на військову підготовку, де пройти удосконалення своєї спеціалізації.

Також офіцери запасу не можуть змінювати своє місце проживання, не повідомивши й не отримавши дозвіл керівника територіального ТЦК та СП.

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

Як відбувається мобілізація офіцерів запасу

Відповідно до вищезгаданого закону призову підлягають усі громадяни України, які є військовозобов’язаними, у тому числі й офіцерів запасу, оскільки останнім надається такий статус.

Тож, на них поширюються всі правила зазначені у ст. 23 закону і після оголошення воєнного стану в країні, їх мобілізують на загальних підставах. Відповідно, вони можуть отримати відстрочку від призову, якщо така є.

Також призов офіцерів запасу та призначення їх на посади під час воєнного стану регулює затверджене президентом Положення за № 1153/2008 від 10.12. 2008 року.

Там зазначено, що в особливий період таких військовозобов'язаних осіб можуть мобілізувати не лише за спеціальностями, зафіксованими у військово-облікових документах.

Їх можуть призначити навіть на нижчу посаду, якщо є така потреба. Призначення або переміщення на нижчу посаду може бути пов’язане як зі станом здоров’я, так і з іншими причинами, і не потребує згоди на це офіцера.

Як і інші військовозобов’язані, вони повинні пройти усі мобілізаційні етапи, зокрема отримати висновок ВЛК про придатність або обмежену придатність. Після можливе вручення мобілізаційного розпорядження (бойової повістки).

Отримавши мобілізаційне розпорядження, такий офіцер має самостійно прибути на збірний пункт впродовж зазначеного часу. Неявка за мобілізаційним розпорядженням може стати причиною притягнення порушника до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.

Ухилення від призову на військову службу за мобілізацією, на особливий період, на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України.

Згідно зі ст. 22 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" граничним віком перебування офіцера запасу на службі є 45 років. Якщо сплив граничний вік, таку особу не мають права мобілізувати. Про це слід повідомити в ТЦК та СП. Відповідно примушувати до проходження військово-лікарської комісії теж не мають права.

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