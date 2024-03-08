Как поступить, если на блокпосте вручают повестку — разъяснение юриста
В Украине действует военное положение и всеобщая военная мобилизация. Бывают случаи, когда сотрудники территориального центра комплектования выписывают повестки водителям на блокпосте. В случае неправомерных действий юрист Диана Тернова советует вызвать правоохранителей и фиксировать нарушения.
Юрист в интервью "РБК-Украина" объяснила, что делать в случае, когда на блокпосте авто останавливает полиция, а впоследствии военкомы вручают повестку.
Что делать в случае получения повестки на блокпосте
По словам юриста, прежде всего, стоит поинтересоваться у полицейского причину остановки авто на блокпосте. Следующим шагом нужно проверить документы у ТЦК, подтверждающие их служебное положение и принадлежность к военкомату.
Следующие действия, когда вам вручают повестку на блокпосте:
- Попросить предъявить приказ коменданта об уполномочии некоторых представителей ТЦК на вручение повесток.
- При неправомерных действиях вызвать других представителей Нацполиции и фиксировать правонарушения.
Следует указать, что в украинском законодательстве не прописаны нормы, где именно ТЦК могут выписывать повестки военнообязанным.
Напомним, существуют места, где работники ТЦК и СП не имеют права вручать повестки военнообязанным во время войны. Детальнее об этом в материале Новини.LIVE
Также ранее мы писали о том, что ТЦК назвали ТОП три места, где будут вручать повестки в марте.
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