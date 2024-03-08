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Как поступить, если на блокпосте вручают повестку — разъяснение юриста

8 марта 2024 05:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как поступить, если на блокпосте вручают повестку — разъяснение юриста
Проверка документов на блокпосте. Иллюстративное фото: 72 ОМбр
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине действует военное положение и всеобщая военная мобилизация. Бывают случаи, когда сотрудники территориального центра комплектования выписывают повестки водителям на блокпосте. В случае неправомерных действий юрист Диана Тернова советует вызвать правоохранителей и фиксировать нарушения.

Юрист в интервью "РБК-Украина" объяснила, что делать в случае, когда на блокпосте авто останавливает полиция, а впоследствии военкомы вручают повестку.

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Что делать в случае получения повестки на блокпосте

По словам юриста, прежде всего, стоит поинтересоваться у полицейского причину остановки авто на блокпосте. Следующим шагом нужно проверить документы у ТЦК, подтверждающие их служебное положение и принадлежность к военкомату.

Следующие действия, когда вам вручают повестку на блокпосте:

  • Попросить предъявить приказ коменданта об уполномочии некоторых представителей ТЦК на вручение повесток.
  • При неправомерных действиях вызвать других представителей Нацполиции и фиксировать правонарушения.

Следует указать, что в украинском законодательстве не прописаны нормы, где именно ТЦК могут выписывать повестки военнообязанным.

Напомним, существуют места, где работники ТЦК и СП не имеют права вручать повестки военнообязанным во время войны. Детальнее об этом в материале Новини.LIVE

Также ранее мы писали о том, что ТЦК назвали ТОП три места, где будут вручать повестки в марте.

война
авто
Украина
военный призыв
мобилизация
повестки
водители
юрист

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