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Как будет работать норма закона об обязательном обновлении данных украинцев в ТЦК

11 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Норма закона об обязательном обновлении данных украинцев в ТЦК — как будет работать
Практически норма прописана под последующую мобилизацию. Фото: facebook.com/OOTCKSP
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В законопроекте о мобилизации хотят принять норму, согласно которой у военнообязанных будет 60 дней для самостоятельного обновления учетных данных. Как будет работать это положение?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Ранее заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности Верховной Рады Егор Чернев рассказал журналистам, что нардепы рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования: лично прийти в ТЦК и обновить данные, сделать это в ЦНАП или зарегистрировать электронный кабинет и обновиться онлайн, не посещая ТЦК.

Причем Чернев подчеркнул, что обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан.

"Это спорная норма, если честно. Она действительно есть в новом законопроекте, но формулировка будто распространяется на следующую мобилизацию и новую войну. Ведь там написано, что обновить данные нужно в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации. То есть норма или не будет работать вообще, или придется сначала прекратить военное положение и мобилизацию, а затем объявить еще раз. Вообще хотят обновить только контактные данные военнообязанных: адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и т.д. Я считаю, что из данных новостей больше истерии и раздувания, чем рациональности. Еще никто не знает, как оно будет работать и будет ли работать вообще", — отметил Александр Потешин.

Ранее адвокат объяснил, как вносят и изымают информацию об уклонистах в базе "Армор". Также Минобороны сообщило, что реестр военнообязанных "Оберіг" подключили к двум крупнейшим базам данных.

Верховная Рада
ЦПАУ
мобилизация
законопроект
ТЦК и СП
военнообязанные
адвокат

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