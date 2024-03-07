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Военнообязанные собираются обновлять данные ТЦК через ЦНАП — опрос

7 марта 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Почему военнообязанные предпочитают обновлять данные не в ТЦК, а в ЦНАП
Военнообязанные больше доверяют ЦНАП. Фото: ЦНАП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

После вступления в силу нового закона о мобилизации у военнообязанных будет 60 дней для самостоятельного обновления учетных данных. Среди предложенных в законопроекте вариантов наиболее приемлемым для украинцев является обновление данных в ЦНАП.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводит на своем канале в Telegram адвокат Роман Симутин.

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Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Егор Чернев рассказал журналистам, что нардепы рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования: лично прийти в ТЦК и обновить данные, сделать это в ЦНАП или зарегистрировать электронный кабинет и обновиться онлайн, не посещая ТЦК.

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом", — подчеркнул Чернев.

Во время голосования подписчики канала адвоката Романа Симутина выбрали следующие варианты.

  • 9% согласились пройти в ТЦК и обновить данные лично;
  • 54% обновят данные в ЦНАП;
  • 37% намерены зарегистрировать электронный кабинет и обновиться онлайн.

Данное голосование показало недоверие граждан к ТЦК, что неудивительно на фоне многочисленных скандалов вокруг этого учреждения, и достаточно высокое доверие ЦНАП. К электронному кабинету люди пока относятся с определенными предосторожностями.

Ранее мы сообщали, кто останется без отсрочки по новому закону о мобилизации. Также юрист объяснила, как поступить, если раненому военному не платят средства.

Верховная Рада
ЦПАУ
мобилизация
законопроект
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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