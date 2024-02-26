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Глава комитета ВР заявил, что справедливая мобилизация не о том, чтобы все попали в окопы

26 февраля 2024 04:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Глава комитета ВР заявил, что справедливая мобилизация не о том, чтобы все попали в окопы
Военный Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, какой, по его мнению, есть справедливая мобилизация. Он подчеркнул, что вопрос военного призыва, прежде всего, касается ротации защитников.

Об этом Александр Завитневич рассказал в интервью АрмияInform, обнародованном в пятницу, 23 февраля.

Какой должна быть справедливая мобилизация

Глава комитета ВР отметил, что пребывание на передовой должно основываться на ротации, для чего требуется также законом установленный срок службы на фронте.

По его словам, мобилизация будет справедлива при условии справедливых процедур ее организации и проведения.

"Во-первых, это объективный и полноценный учет всех военнообязанных, четкое определение их обязанностей по своевременному предоставлению в установленный порядок данных о себе. Следовательно, справедливая мобилизация — это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы", — объяснил Завитневич.

Он добавил, что каждый украинец определенной возрастной категории должен либо воевать, либо работать на победу.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе над новым законопроектом о мобилизации. По его словам, сейчас этот документ насчитывает около 3000 правок, которые должны рассмотреть депутаты и отчитаться украинцам.

Также мы писали, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обратил внимание, что законопроект о мобилизации имеет ряд тем, которые следует подвергнуть дискуссии. Особенно это касается вопроса демобилизации.

Верховная Рада
закон
Александр Завитневич
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демобилизация

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