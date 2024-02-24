Мобілізація у березні 2024 — кого з українців точно призвуть до лав ЗСУ

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. А це означає, що призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу триватиме й надалі.

Новини.LIVE розповідає, кого з березня 2024 року мобілізуватимуть до лав ЗСУ першочергово.

Які повістки вручатимуть військовозобов'язаним у березні 2024 року

Відповідно до чинного законодавства, а саме ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані чоловіки можуть отримати наступні види повісток:

Для уточнення військово-облікових даних. На проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Мобілізаційне розпорядження або бойова повістка.

Військовозобов'язаний чоловік отримав повістку. Фото: УНІАН

Кого можуть мобілізувати до лав ЗСУ у березні 2024 року

Як і раніше, насамперед повістки отримуватимуть військовозобов'язані з бойовим досвідом, а вже потім — люди з певними спеціальностями (водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу, інструктори та стрільці, IT-фахівці).

Першочергово з першого місяця весни призиватимуть на військову службу таких осіб:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.

За власним бажанням долучитися до лав ЗСУ можуть:

призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу — вони можуть підписати контракт із ЗСУ;

жінки, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — з проходженням служби за місцем проживання;

громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Які зміни щодо мобілізації готує влада

Як відомо, найближчим часом у Верховній Раді має відбутися друге читання проєкту закону № 10449 щодо вдосконалення процесів мобілізації.

Законопроєкт вже містить серйозні зміни щодо військового обліку, згідно з якими призовний вік буде знижено з 27 до 25 років.

Також законопроєктом хочуть змусити всіх чоловіків призовного віку протягом 60 днів оновити військово облікові дані в електроному кабінеті призовника або безпосередньо в ТЦК та СП за місцем проживанням.

Народні депутати обіцяють даний законопроєкт ухвалити до кінця лютого поточного року. У такому разі чинності він набере уже на початку квітня, адже документом передбачено перехідний період тривалістю один місяць.

Раніше ми повідомляли, хто вручатиме повістки українцям 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, як пройти повноцінну ВЛК 2024 року та які документи вимагати.

Також ми інформували, кого із засуджених в Україні пропонують мобілізувати до лав ЗСУ.