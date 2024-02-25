Зеленський розповів про роботу над новим законопроєктом про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський під час конференції. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України 7 лютого прийняла законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Наразі цей документ налічує близько 3000 правок, які мають розглянути депутати та відзвітувати українцям.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час конференції "Україна. Рік 24" у неділю, 25 лютого.

Законопроєкт про мобілізацію — як просувається робота

Відповідаючи на питання журналістів щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію Зеленський сказав, що над ним повинні попрацювати депутати, а потім відповідати країні, що буде далі.

Він сказав, що наразі в цьому документ є близько 3000 правок, що рекордно багато, але урядовці мають все розглянути та дійти до спільного рішення.

Водночас глава держави сказав, що сподівається на внормування мобілізаційних процесів в Україні та своєчасну допомогу від США, що в сукупності змінить хід війни.

Нагадаємо, на цій пресконференції Зеленський розповів про кількість загиблих українських військових на війні. За його даними, це 31 тисяча військовослужбовців.

Глава держави також назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.