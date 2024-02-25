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Зеленський розповів про роботу над новим законопроєктом про мобілізацію

25 лютого 2024 17:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів про роботу над новим законопроєктом про мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський під час конференції. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Верховна Рада України 7 лютого прийняла законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. Наразі цей документ налічує близько 3000 правок, які мають розглянути депутати та відзвітувати українцям.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час конференції "Україна. Рік 24" у неділю, 25 лютого.

Законопроєкт про мобілізацію — як просувається робота 

Відповідаючи на питання журналістів щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію Зеленський сказав, що над ним повинні попрацювати депутати, а потім відповідати країні, що буде далі.

Він сказав, що  наразі в цьому документ є близько 3000 правок, що рекордно багато, але урядовці мають все розглянути та дійти до спільного рішення. 

Водночас глава держави сказав, що  сподівається на внормування мобілізаційних процесів в Україні та своєчасну допомогу від США, що в сукупності змінить хід війни. 

Нагадаємо, на цій пресконференції Зеленський розповів про кількість загиблих українських військових на війні. За його даними, це 31 тисяча військовослужбовців. 

Глава держави також назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.

Володимир Зеленський
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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