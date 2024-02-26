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Глава комітету ВР заявив, що справедлива мобілізація не про те, щоб всі потрапили в окопи

26 лютого 2024 04:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Глава комітету ВР заявив, що справедлива мобілізація не про те, щоб всі потрапили в окопи
Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, якою, на його думку, є справедлива мобілізація. Він наголосив, що питання військового призову насамперед стосується ротації захисників.

Про це Олександр Завітневич розповів в інтерв'ю АрміяInform, оприлюдненому в п'ятницю, 23 лютого.

Якою має бути справедлива мобілізація

Голова комітету ВР зазначив, що перебування на передовій має ґрунтуватися на ротації, для чого потрібен також законом встановлений термін служби на фронті.

За його словами, мобілізація буде справедливою за умови справедливих процедур її організації та проведення.

"По-перше, це об’єктивний та повноцінний облік усіх військовозобов’язаних, чітке визначення їхніх обов’язків щодо своєчасного надання у встановлений порядок даних про себе. Отже, справедлива мобілізація — це не про те, щоб усі обов’язково потрапили до окопів", — пояснив Завітневич.

Він додав, що кожен українець певної вікової категорії має або воювати, або працювати на перемогу.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу над новим законопроєктом про мобілізацію. За його словами, наразі цей документ нараховує близько 3000 правок, які мають розглянути депутати та відзвітувати українцям.

Також ми писали, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко звернув увагу, що законопроєкт про мобілізацію має низку тем, які варто піддати дискусії. Особливо це стосується питання демобілізації.

Верховна Рада
закон
Олександр Завітневич
мобілізація
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війна
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