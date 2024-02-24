Нардеп пояснив, до яких маніпуляцій може призвести закон про мобілізацію

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: te.20minut.ua

Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що до законопроєкту про мобілізацію вже внесли приблизно чотири тисячі правок. Таким чином, закон може зазнати багато змін.

Про це Костенко розповів РБК-Україна у суботу, 24 лютого.

Суперечливі пункти закону

Костенко звернув увагу, що законопроєкт має низку тем, які варто піддати дискусії. Особливо це стосується питання демобілізації.

"В законопроєкті, який ми розглядатимемо, передбачена демобілізація для мобілізованих через 36 місяців. Там встановлено, що Ставка верховного головнокомандувача може ці терміни відстрочити", — пояснив Костенко.

На думку глава Комітету, вже цей пункт може стати приводом до всіляких маніпуляцій і бійці не отримуватимуть обіцяної демобілізації.

Також нардеп зазначив, що обмеження прав військовозобов'язаних за неявку у ТЦК та СП суперечить базовим нормам Конституції.

Іншим спірним моментом є те, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного.

"Ще одна позиція, навколо якої йдуть обговорення: чи залишати відстрочку від мобілізації для аспірантів, які навчаються на контрактній формі", — розповів очільник Комітету.

Також він наголосив, що до документа вже внесли близько 4000 поправок, з якими комітет ще не мав можливості ознайомитись. Значна частина з них має сенс.

"Тому насправді законопроєкт зрештою може зазнати чимало змін", — резюмував Костенко.

Раніше ми повідомляли, що якщо український військовий загине, потрапить у полон або зникне безвісти, то в першу чергу отримати матеріальну допомогу від держави має право його дружина, а вже після неї батьки бійця. Проте такі кошти вони можуть отримати, якщо жили з ним разом та перебували на його утриманні.

В деяких регіонах України мобілізованим громадянам пропонують виплачувати кошти як стимул для вступу до лав ЗСУ. Таке рішення відповідної місцевої ради є добровільним та не регламентується державою.