Мобилизация в Украине — когда гипертоников освобождают от призыва в ВСУ

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Каждый военнообязанный мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно военная медкомиссия определяет пригодность и решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять обязанности военной службы. Ведь если есть тяжелые состояния или заболевания, такое лицо призвать не имеют права.

Могут ли мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанного мужчину, который болеет гипертонией, разбираемся далее в материале.

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Следует заметить, что гипертония достаточно распространена болезнь среди украинцев, которая проявляется повышенным артериальным давлением, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины определен список болезней, при наличии которых военнообязанного могут признать:

непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время;

непригодным к военной службе;

временно непригодным;

непригодным с исключением из военного учета.

В вышеупомянутом документе отмечается, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

гипертоническая болезнь III стадии;

злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;

симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до 3 степени;

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний;

легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;

Легочная артериальная гипертензия (в том числе идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.

При этом в Положении отмечается, что при легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.

Лицо признают непригодным к службе и исключат из военного учета в случае, если оно болеет гипертонической болезнью III стадии. Но если установлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, ВВК признает лицо непригодным к военной службе в мирное время и ограничено пригодным в военное время. То есть такое лицо могут мобилизовать.

Также в положении говорится, что лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении.

Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней. В каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями.

Медицинское освидетельствование ВВК лицам с симптоматической артериальной гипертензией проводится также по основному заболеванию.

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