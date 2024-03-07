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Гипертоники могут получить отсрочку — при каких условиях это возможно

7 марта 2024 22:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — когда гипертоников освобождают от призыва в ВСУ
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Каждый военнообязанный мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно военная медкомиссия определяет пригодность и решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять обязанности военной службы. Ведь если есть тяжелые состояния или заболевания, такое лицо призвать не имеют права.

Могут ли мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанного мужчину, который болеет гипертонией, разбираемся далее в материале.

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Следует заметить, что гипертония достаточно распространена болезнь среди украинцев, которая проявляется повышенным артериальным давлением, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины определен список болезней, при наличии которых военнообязанного могут признать:

  • непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время;
  • непригодным к военной службе;
  • временно непригодным;
  • непригодным с исключением из военного учета.

В вышеупомянутом документе отмечается, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него:

  • болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);
  • гипертоническая болезнь III стадии;
  • злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;
  • симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до 3 степени;
  • сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;
  • состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний;
  • легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;
  • легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;
  • Легочная артериальная гипертензия (в том числе идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.

При этом в Положении отмечается, что при легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.

Лицо признают непригодным к службе и исключат из военного учета в случае, если оно болеет гипертонической болезнью III стадии. Но если установлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, ВВК признает лицо непригодным к военной службе в мирное время и ограничено пригодным в военное время. То есть такое лицо могут мобилизовать.

Также в положении говорится, что лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении.

Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней. В каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями.

Медицинское освидетельствование ВВК лицам с симптоматической артериальной гипертензией проводится также по основному заболеванию.

 

Раньше мы писали, с какими болезнями глаз и ушей не берут на войну.

Напомним, мы сообщали, какие именно болезни желудочно-кишечного тракта освобождают военнообязанных мужчин от призыва в ряды ВСУ и о каких нюансах следует знать.

Также мы информировали, какие болезни психики и нервной системы освобождают от мобилизации в ряды ВСУ.

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