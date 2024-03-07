Мобилизация в Украине — когда гипертоников освобождают от призыва в ВСУ

Гипертоники могут получить отсрочку — при каких условиях это возможно
Каждый военнообязанный мужчина должен пройти военно-врачебную комиссию. Именно военная медкомиссия определяет пригодность и решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять обязанности военной службы. Ведь если есть тяжелые состояния или заболевания, такое лицо призвать не имеют права.
Могут ли мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанного мужчину, который болеет гипертонией, разбираемся далее в материале.
Следует заметить, что гипертония достаточно распространена болезнь среди украинцев, которая проявляется повышенным артериальным давлением, а также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины определен список болезней, при наличии которых военнообязанного могут признать:
- непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время;
- непригодным к военной службе;
- временно непригодным;
- непригодным с исключением из военного учета.
В вышеупомянутом документе отмечается, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него:
- болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);
- гипертоническая болезнь III стадии;
- злокачественная (быстро прогрессирующая) форма гипертонической болезни;
- симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до 3 степени;
- сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;
- состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний;
- легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- Легочная артериальная гипертензия (в том числе идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.
При этом в Положении отмечается, что при легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.
Лицо признают непригодным к службе и исключат из военного учета в случае, если оно болеет гипертонической болезнью III стадии. Но если установлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, ВВК признает лицо непригодным к военной службе в мирное время и ограничено пригодным в военное время. То есть такое лицо могут мобилизовать.
Также в положении говорится, что лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении.
Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней. В каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями.
Медицинское освидетельствование ВВК лицам с симптоматической артериальной гипертензией проводится также по основному заболеванию.
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