Мобілізація в Україні — які хвороби шлунку звільняють від призову до війська

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас українським законодавством передбачено, що особи, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям можуть бути звільнені від мобілізації, зокрема це стосується й тих, в кого є захворювання шлунка.

Які саме хвороби шлунково-кишкового тракту звільняють військовозобов'язаних чоловіків від призову до лав ЗСУ та про які нюанси слід знати, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, питання щодо придатності до військової служби з хворобами шлунку визначається ст. 53 Розкладу хвороб Наказу №402.

В даній статті міститься два пункти з переліком хвороб, які визначають, чи можуть бути мобілізовані чоловіки з цими захворюваннями — а саме пункт 53-а (виключеня з військового обліку) та 53-б (обмежена або повна непридатність до військової служби).

Важливо, висновок щодо придатності військовозобов'язаної особи до служби в армії може надати виключно військово-лікарська комісія. У висновку можуть бути визначені такі ступені придатності:

придатний (людина може бути мобілізована й проходити службу без будь-яких обмежень);

обмежено-придатний (у висновку зазначають спеціальності та роботи, які людина не може виконувати під час несення служби);

тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців (якщо є серйозна хвороба, яку можна вилікувати й обставини щодо непридатності можуть змінитися);

непридатний з виключенням з військового обліку (таку людину не мають право мобілізувати за жодних обставин).

Відповідно до чинного законодавства, чоловіки, які мають виразкові хвороби шлунку, можуть бути визнані непридатними чи обмежено придатними для проходження військової служби.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

Отже, перелік хвороб з якими чоловіка можуть визнати обмежено або повністю непридатним до військової служби є наступним:

виразкова хвороба з виразками, що довго не рубцюються;

виразкова хвороба, ускладнена кровотечею з розвитком після геморагічної анемії або перфорацією (впродовж 5-ти років після зазначених ускладнень);

виразкова хвороба з частими (два рази й більше на рік) рецидивами виразки, що потребують тривалого стаціонарного лікування (понад двох тижнів);

виразкова хвороба дванадцятипалої кишки із позацибулинною локалізацією виразки;

виразкова хвороба шлунку, дванадцятипалої кишки з множинними (дві та більше) виразками за останні 5 років;

виразкова хвороба, ускладнена грубою рубцевою деформацієюцибулини дванадцятипалої кишки за помірних порушень евакуаторно-моторної функції.

Варто зауважити, що ступінь непридатності ВЛК визначає індивідуально. Найімовірніше, в разі виявлення вищеперерахованих хвороб людині встановлять обмежену придатність.

Водночас військовозобов’язаного мають виключити з військового обліку за виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, ускладненої пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку понад 24 годин), що супроводжується занепадом живлення за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього.

Раніше ми писали, які хвороби психіки та нервової системи звільняють від мобілізації до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям довести свою непридатність до військової служби.

Також ми інформували, що робити військовозобов'язаному чоловіку, якщо військово-лікарська комісія не побачила наявну хворобу або проігнорувала її.