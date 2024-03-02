Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Які хвороби ШКТ звільняють від мобілізації під час воєнного стану — перелік arrow

Які хвороби ШКТ звільняють від мобілізації під час воєнного стану — перелік

2 березня 2024 06:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — які хвороби шлунку звільняють від призову до війська
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ООТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжуються. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас українським законодавством передбачено, що особи, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям можуть бути звільнені від мобілізації, зокрема це стосується й тих, в кого є захворювання шлунка. 

Які саме хвороби шлунково-кишкового тракту звільняють військовозобов'язаних чоловіків від призову до лав ЗСУ та про які нюанси слід знати, розповідаємо далі в матеріалі. 

Читайте також:

Так, питання щодо придатності до військової служби з хворобами шлунку визначається ст. 53 Розкладу хвороб Наказу №402.

В даній статті міститься два пункти з переліком хвороб, які визначають, чи можуть бути мобілізовані чоловіки з цими захворюваннями — а саме пункт 53-а (виключеня з військового обліку) та 53-б (обмежена або повна непридатність до військової служби).

Важливо, висновок щодо придатності військовозобов'язаної особи до служби в армії може надати виключно військово-лікарська комісія. У висновку можуть бути визначені такі ступені придатності: 

  • придатний (людина може бути мобілізована й проходити службу без будь-яких обмежень);
  • обмежено-придатний (у висновку зазначають спеціальності та роботи, які людина не може виконувати під час несення служби);
  • тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців (якщо є серйозна хвороба, яку можна вилікувати й обставини щодо непридатності можуть змінитися);
  • непридатний з виключенням з військового обліку (таку людину не мають право мобілізувати за жодних обставин). 

Відповідно до чинного законодавства, чоловіки, які мають виразкові хвороби шлунку, можуть бути визнані непридатними чи обмежено придатними для проходження військової служби.

 

Мобілізація в Україні — які хвороби шлунку звільняють від призову до війська
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

Отже, перелік хвороб з якими чоловіка можуть визнати обмежено або повністю непридатним до військової служби є наступним:

  • виразкова хвороба з виразками, що довго не рубцюються;
  • виразкова хвороба, ускладнена кровотечею з розвитком після геморагічної анемії або перфорацією (впродовж 5-ти років після зазначених ускладнень);
  • виразкова хвороба з частими (два рази й більше на рік) рецидивами виразки, що потребують тривалого стаціонарного лікування (понад двох тижнів);
  • виразкова хвороба дванадцятипалої кишки із позацибулинною локалізацією виразки;
  • виразкова хвороба шлунку, дванадцятипалої кишки з множинними (дві та більше) виразками за останні 5 років;
  • виразкова хвороба, ускладнена грубою рубцевою деформацієюцибулини дванадцятипалої кишки за помірних порушень евакуаторно-моторної функції.

Варто зауважити, що ступінь непридатності ВЛК визначає індивідуально. Найімовірніше, в разі виявлення вищеперерахованих хвороб людині встановлять обмежену придатність.

Водночас військовозобов’язаного мають виключити з військового обліку за виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, ускладненої пенетрацією, стенозом пілоробульбарної зони (затримкою контрастної речовини в шлунку понад 24 годин), що супроводжується занепадом живлення за наявності протипоказань до оперативного лікування або відмови від нього.

Раніше ми писали, які хвороби психіки та нервової системи звільняють від мобілізації до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям довести свою непридатність до військової служби. 

Також ми інформували, що робити військовозобов'язаному чоловіку, якщо військово-лікарська комісія не побачила наявну хворобу або проігнорувала її. 

війна
ЗСУ
хвороба
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні