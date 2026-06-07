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Главная Штаб Генштаб: ВСУ остановили под Покровском 46 штурмовых действий России

Генштаб: ВСУ остановили под Покровском 46 штурмовых действий России

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 10:04
Генштаб: ВСУ остановили под Покровском 46 штурмовых действий России
Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 1565-е сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. Всего в течение 24 часов зафиксировано 223 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 93 авиационных ударов, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 9928 дронов-камикадзе и осуществили 3204 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ситуация на фронте 7 июня

"За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава противника, две артиллерийские системы и восемь вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник совершил 78 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курському напрямках 7 червня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском враг пять раз штурмовал позиции воинов ВСУ возле Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки.

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На Купянском украинские военные остановили три российские атаки вблизи Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении воины отбили десять попыток оккупантов продвинуться возле населенных пунктов Новоселовка, Дружелюбовка, Озерное, Ставки и Дробышево.

Ситуація на Лиманському напрямку 7 червня
Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском защитники остановили восемь попыток россиян продвинуться в районах Рай-Александровки, Резниковки, Кривой Луки и Закитного.

Ситуація на Словʼянському напрямку 7 червня
Славянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении военные остановили одну российскую атаку в районе населенного пункта Часов Яр.

На Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах Константиновки, Иванополье, Плещеевки, Русинового Яра и Ильиновки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 7 червня
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском наши воины остановили 46 штурмовых действий России в районах Торецкого, Софиевки, Кучерова Яра, Белицкого, Матяшево, Васильевки, Дорожного, Свободного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Новопавловки и Удачного.

Ситуація на Покровському напрямку 7 червня
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском враг десять раз атаковал в районах Вороного, Александрограда, Воскресенки, Январского, Грушевского, Вербового и Тернового.

На Гуляйпольском произошло 28 атак россиян возле Доброполья, Воздвижевки, Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского, Рыбного, Прилук, Рождественки, Верхней Терсы, Цветкового и Волшебного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 7 червня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском противник трижды пытался вклиниться в оборону вблизи Щербаков.

На Приднепровском за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1350 человек.

"Кроме того, Силы обороны обезвредили шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, десять наземных робототехнических комплексов, 2245 беспилотных летательных аппаратов, 393 единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ISW, эффективность российской наступательной кампании снижается. В мае 2026 года украинские военные освободили больше территорий, чем противнику удалось захватить.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил южное направление, где враг пытается наращивать свою группировку. По его словам, ситуация остается динамичной и напряженной.

война ВСУ Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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