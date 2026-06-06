РФ наращивает усилия: Сырский посетил южное направление

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Украинские войска продолжают удерживать позиции на южном направлении, где противник наращивает свою группировку. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о работе в районах самых интенсивных боевых действий Южной операционной зоны. Ситуация на этом отрезке фронта остается динамичной и напряженной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в субботу, 6 июня.

Сырский о ситуации на южном направлении фронта

Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что на Александровском направлении российские войска сосредоточили более 71 тысячи военнослужащих, а еще значительные силы размещены на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

По его словам, активные боевые действия продолжаются как со стороны противника, так и со стороны Сил обороны Украины.

"Работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны.Противник продолжает наращивать усилия.

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Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще около такого же количества враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной — активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины", — сообщил главком.

Во время работы в подразделениях Сырский обсудил с командованием текущую обстановку, результаты выполнения боевых задач и дальнейшие шаги для усиления украинских позиций. Отдельно было принято решение о дополнительном обеспечении войск техникой и боеприпасами.

Главнокомандующий также поддержал инициативы командиров по активным действиям на определенных направлениях. Особое внимание он уделил развитию беспилотных систем и расширению их применения на оперативной глубине.

Сырский отметил, что приоритетом остается сохранение жизни украинских военных. Он поблагодарил защитников за стойкость, профессионализм и мужество и подчеркнул, что борьба продолжается.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE писали, что недавно Сырский сообщил об усилении контроля за подготовкой мобилизованных военных. После проверок восемь воинских частей потеряли право самостоятельно проводить базовую подготовку новобранцев из-за выявленных нарушений. В то же время в учебные программы уже внесли изменения с учетом современных угроз, в частности противодействия FPV-дронам.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина усиливает систему противовоздушной обороны в ответ на изменение тактики российских атак. По словам Александра Сырского, три эшелона ПВО уже демонстрируют высокую эффективность, а в ближайшее время планируется создание четвертого для защиты еще двух областей. Также ВСУ наращивают использование дронов-перехватчиков и вертолетов, которые только за май уничтожили тысячи вражеских беспилотников.