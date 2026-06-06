РФ наращивает усилия: Сырский посетил южное направление
Украинские войска продолжают удерживать позиции на южном направлении, где противник наращивает свою группировку. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о работе в районах самых интенсивных боевых действий Южной операционной зоны. Ситуация на этом отрезке фронта остается динамичной и напряженной.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в субботу, 6 июня.
Сырский о ситуации на южном направлении фронта
Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что на Александровском направлении российские войска сосредоточили более 71 тысячи военнослужащих, а еще значительные силы размещены на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
По его словам, активные боевые действия продолжаются как со стороны противника, так и со стороны Сил обороны Украины.
"Работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны.Противник продолжает наращивать усилия.
Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще около такого же количества враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной — активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины", — сообщил главком.
Во время работы в подразделениях Сырский обсудил с командованием текущую обстановку, результаты выполнения боевых задач и дальнейшие шаги для усиления украинских позиций. Отдельно было принято решение о дополнительном обеспечении войск техникой и боеприпасами.
Главнокомандующий также поддержал инициативы командиров по активным действиям на определенных направлениях. Особое внимание он уделил развитию беспилотных систем и расширению их применения на оперативной глубине.
Сырский отметил, что приоритетом остается сохранение жизни украинских военных. Он поблагодарил защитников за стойкость, профессионализм и мужество и подчеркнул, что борьба продолжается.
Новини.LIVE писали, что недавно Сырский сообщил об усилении контроля за подготовкой мобилизованных военных. После проверок восемь воинских частей потеряли право самостоятельно проводить базовую подготовку новобранцев из-за выявленных нарушений. В то же время в учебные программы уже внесли изменения с учетом современных угроз, в частности противодействия FPV-дронам.
Новини.LIVE также сообщали, что Украина усиливает систему противовоздушной обороны в ответ на изменение тактики российских атак. По словам Александра Сырского, три эшелона ПВО уже демонстрируют высокую эффективность, а в ближайшее время планируется создание четвертого для защиты еще двух областей. Также ВСУ наращивают использование дронов-перехватчиков и вертолетов, которые только за май уничтожили тысячи вражеских беспилотников.