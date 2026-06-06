Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб РФ наращивает усилия: Сырский посетил южное направление

РФ наращивает усилия: Сырский посетил южное направление

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 12:21
РФ наращивает усилия: Сырский посетил южное направление
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Украинские войска продолжают удерживать позиции на южном направлении, где противник наращивает свою группировку. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о работе в районах самых интенсивных боевых действий Южной операционной зоны. Ситуация на этом отрезке фронта остается динамичной и напряженной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского в субботу, 6 июня.

Сырский о ситуации на южном направлении фронта

Главнокомандующий Александр Сырский отметил, что на Александровском направлении российские войска сосредоточили более 71 тысячи военнослужащих, а еще значительные силы размещены на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

По его словам, активные боевые действия продолжаются как со стороны противника, так и со стороны Сил обороны Украины.

"Работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны.Противник продолжает наращивать усилия.

Читайте также:

Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще около такого же количества враг сосредоточил на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Ситуация остается динамичной — активные боевые действия ведут как российские войска, так и Силы обороны Украины", — сообщил главком.

Во время работы в подразделениях Сырский обсудил с командованием текущую обстановку, результаты выполнения боевых задач и дальнейшие шаги для усиления украинских позиций. Отдельно было принято решение о дополнительном обеспечении войск техникой и боеприпасами.

Главнокомандующий также поддержал инициативы командиров по активным действиям на определенных направлениях. Особое внимание он уделил развитию беспилотных систем и расширению их применения на оперативной глубине.

Сырский отметил, что приоритетом остается сохранение жизни украинских военных. Он поблагодарил защитников за стойкость, профессионализм и мужество и подчеркнул, что борьба продолжается.

null
Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE писали, что недавно Сырский сообщил об усилении контроля за подготовкой мобилизованных военных. После проверок восемь воинских частей потеряли право самостоятельно проводить базовую подготовку новобранцев из-за выявленных нарушений. В то же время в учебные программы уже внесли изменения с учетом современных угроз, в частности противодействия FPV-дронам.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина усиливает систему противовоздушной обороны в ответ на изменение тактики российских атак. По словам Александра Сырского, три эшелона ПВО уже демонстрируют высокую эффективность, а в ближайшее время планируется создание четвертого для защиты еще двух областей. Также ВСУ наращивают использование дронов-перехватчиков и вертолетов, которые только за май уничтожили тысячи вражеских беспилотников.

ВСУ Александр Сырский ситуация на фронте
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации