Генштаб уточнил последствия удара по нефтяному терминалу в России

Удары по российским военным объектам. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны устроили новую массированную атаку по тыловым базам и заводам на территории России. Военные смогли подбить российский сторожевой корабль и сожгли пороховой завод под Рязанью. Отдельно подтверждены серьезные прилеты по крупному нефтяному терминалу в Петербурге и цехах оружейного предприятия на Тамбовщине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Взрывы в Азовском море

Вражеский пограничный корабль проекта "Светляк" получил серьезные повреждения во время ночной атаки. Также защитники разбили командный пункт возле Очеретино и сожгли скопление бронетехники на Харьковщине.

Мощные взрывы с пожарами также зафиксировали на складах с горючим в Мелитополе и оккупированном Симферополе.

Кроме того, известно о пожарах на оборонных предприятиях оккупантов. Один большой резервуар полностью сгорел и еще шесть повреждены на нефтебазе в Санкт-Петербурге.

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Также вспыхнул пороховой завод "Эластик" в Рязанской области и зафиксировано точное попадание в тамбовский завод "Прогресс", где россияне делают детали для высокоточных ракет.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, подразделения Сил обороны атаковали базу Балтийского флота РФ в Кронштадте. Тогда под удар попал новый российский корвет "Бойкий". Этот корабль оккупанты использовали для ударов по нашим береговым объектам.

Также мы писали, что украинские дроны могут долетать в российский тыл до 2 000 км. Эффективность дронов зависит от технических ограничений и баланса между дальностью полета и боевой нагрузкой. Однако через два-три месяца российские войска смогут найти способы противостоять атакам.