ISW: в мае Украина освободила больше территорий, чем захватила РФ

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Эффективность российской наступательной кампании снижается, несмотря на применение различных методов картографирования для анализа ситуации на поле боя. В то же время украинские военные в мае 2026 года освободили больше территории, чем удалось захватить россиянам.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Ситуация на передовой за май 2026 года от ISW

Аналитики, ссылаясь на портал "Милитарный", отмечают, что Украина "восстановила контроль" или ликвидировали российских диверсантов на площади около 250 кв км в мае, в то же время Россия захватила лишь 130 кв км. Для сравнения в апреле 2026 года, по данным "Милитарного", украинские защитники освободили около 80 кв км, тогда как российские оккупанты захватили 150-160 кв км.

В ISW отмечают, что оценки "Милитарного" и других источников отличаются от расчетов аналитиков Института из-за методологических различий. Однако ISW наблюдает тенденцию к снижению темпов продвижения России и активизацию деоккупационных действий Украины.

Так, в мае россияне захватили 40 кв км, однако потеряли около 280 кв км; в апреле — оккупировали примерно 28 кв км, но потеряли контроль над около 116 кв км. В то же время ISW зафиксировал, что часть "продвижений" России — это лишь временные проникновения вглубь позиций Украины.

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В то же время в Институте отметили, что текущая боевая ситуация, а именно частые изменения украинских и российских позиций, рост зоны поражения дронами, затрудняет точные расчеты по достижениям и потерям. Кроме того, несмотря на то, что источники используют различные методологии подсчета, но все же приходят к общим выводам относительно продвижений России и Украины на поле боя.

Новини.LIVE сообщали, ссылаясь на заявление Главнокомандующего Александра Сирского, что ситуация в районах самых интенсивных боевых действий Южной операционной зоны остается динамичной и напряженной. Россия продолжает наращивать свою группировку на южном направлении. Однако украинские защитники продолжают удерживать позиции.

Также в эфире День.LIVE командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 3 АК Александр "Восток" Иванцов заявил, что удары ВСУ по логистическим узлам РФ в тылу временно оккупированной Луганской области обеспечивают Украине стратегическое преимущество, которое продлится несколько месяцев. Однако россияне пытаются найти способ противостоять атакам.