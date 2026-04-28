Генштаб подтвердил второе поражение НПЗ "Туапсинский" в России

В ночь на 28 апреля ключевые объекты россиян оказались под обстрелами. Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский", радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" и командно-наблюдательные пункты противника.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Повторная атака на НПЗ "Туапсинский"

Прошлой ночью украинские военные снова атаковали нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае. Это уже второй успешный удар по этому НПЗ. Предприятие активно участвует в обеспечении оккупационной армии РФ на территории Украины.

Из-за атаки беспилотников на территории завода произошел пожар. Сейчас уточняют масштабы нанесенного ущерба.

Удары по другим важным объектам врага

Украинские военные также поразили радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри", которая была расположена в районе Охотничьего во временно оккупированном украинском Крыму.

За минувшие сутки также были успешные атаки на командно-наблюдательные пункты противника вблизи Молочанска, Стульневого, Коханого, Успеновки. ВСУ нанесли удар и по складу материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области. Поражены также районы сосредоточения живой силы неподалеку Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожье и Овражок во временно оккупированном Крыму.

