Генштаб подтвердил второе поражение НПЗ "Туапсинский" в России

Генштаб подтвердил второе поражение НПЗ "Туапсинский" в России

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 14:25
Генштаб подтвердил второе поражение НПЗ "Туапсинский" в России
Взрывы на заводе в России. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 28 апреля ключевые объекты россиян оказались под обстрелами. Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский", радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" и командно-наблюдательные пункты противника.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Повторная атака на НПЗ "Туапсинский"

Прошлой ночью украинские военные снова атаковали нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае. Это уже второй успешный удар по этому НПЗ. Предприятие активно участвует в обеспечении оккупационной армии РФ на территории Украины.

Из-за атаки беспилотников на территории завода произошел пожар. Сейчас уточняют масштабы нанесенного ущерба.

ЗСУ вдруге уразили нафтопереробний завод "Туапсинський" у Росії
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Удары по другим важным объектам врага

Украинские военные также поразили радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри", которая была расположена в районе Охотничьего во временно оккупированном украинском Крыму.

Читайте также:

За минувшие сутки также были успешные атаки на командно-наблюдательные пункты противника вблизи Молочанска, Стульневого, Коханого, Успеновки. ВСУ нанесли удар и по складу материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области. Поражены также районы сосредоточения живой силы неподалеку Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожье и Овражок во временно оккупированном Крыму.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские защитники спасли пожилую женщину. Уникальную операцию по эвакуации провели на Лиманском направлении. Гражданскую смогли спасти из серой зоны с помощью наземного робота.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады. С генералом Дженни Кариньяном обсудили ситуацию на фронте в Украине. Речь шла также о военной помощи.

обстрелы Россия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
