Минобороны внедряет универсальную станцию для оптоволоконных дронов в ВСУ

Минобороны внедряет единую станцию для оптоволоконных дронов
Министерство обороны Украины впервые внедряет универсальную наземную станцию для управления беспилотниками, которые уже неоднократно демонстрировали высокую эффективность на передовой. Это решение поможет стандартизировать работу подразделений и значительно облегчит экипировку военных операторов.
Об этом сообщает Минобороны, передает Новини.LIVE.
Наземные станции являются критически важными для работы современных беспилотников, управляемых через оптоволокно. Такие аппараты передают видеосигнал и команды управления по кабелю, что делает их полностью неуязвимыми к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.
Проблема станций управления дронами
К этому времени украинские защитники сталкивались с серьезной проблемой несовместимости оборудования. Каждый производитель поставлял свою собственную станцию, что создавало настоящий хаос на позициях. По словам главы Минобороны Михаила Федорова, военным приходилось носить с собой от трех до пяти различных пультов управления во время выполнения одной задачи.
Унификация систем позволит использовать один пульт для многих типов аппаратов, что ускорит развертывание расчетов. По словам Михаила Федорова, ранее операторы брали на позиции по 3-5 разных станций.
"Во время захода на позиции операторы вынуждены брать с собой 3-5 разных образцов. Это создает лишнюю нагрузку и уменьшает час на выполнение боевых задач", — отметил Министр обороны Михаил Федоров.
Когда универсальные станции для БпЛА появятся на фронте
Сейчас специалисты уже утвердили единые технические требования к аналоговым системам, которые являются самыми распространенными среди украинских военных. Прототип универсального устройства, максимально приближенный к серийному образцу, полностью готов. В ближайшее время первые партии передадут в боевые подразделения ВСУ для тестирования в реальных условиях противодействия оккупантам.
