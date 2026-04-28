Генштаб підтвердив друге ураження НПЗ "Туапсинський" у Росії
У ніч проти 28 квітня ключові об'єкти росіян опинилися під обстрілами. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Туапсинський", радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та командно-спостережні пункти противника.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повторна атака на НПЗ "Туапсинський"
Минулої ночі українські військові знову атакували нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї. Це вже другий успішний удар по цьому НПЗ. Підприємство бере активну участь у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України.
Через атаку безпілотників на території заводу сталася пожежа. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків.
Удари по інших важливих об'єктах ворога
Українські військові також уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі", яка була розташована в районі Охотничого у тимчасово окупованому українському Криму.
За минулу добу також були успішні атаки на командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки. ЗСУ завдали удару й по складу матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області. Уражено також райони зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок в тимчасово окупованому Криму.
