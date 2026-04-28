Генштаб підтвердив друге ураження НПЗ "Туапсинський" у Росії

Генштаб підтвердив друге ураження НПЗ "Туапсинський" у Росії

Дата публікації: 28 квітня 2026 14:25
Вибухи на заводі в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 28 квітня ключові об'єкти росіян опинилися під обстрілами. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Туапсинський", радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та командно-спостережні пункти противника.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повторна атака на НПЗ "Туапсинський"

Минулої ночі українські військові знову атакували нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї. Це вже другий успішний удар по цьому НПЗ. Підприємство бере активну участь у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України.

Через атаку безпілотників на території заводу сталася пожежа. Наразі уточнюють масштаби завданих збитків.

ЗСУ вдруге уразили нафтопереробний завод "Туапсинський" у Росії
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Удари по інших важливих об'єктах ворога

Українські військові також уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі", яка була розташована в районі Охотничого у тимчасово окупованому українському Криму.

Читайте також:

За минулу добу також були успішні атаки на командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки. ЗСУ завдали удару й по складу матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області. Уражено також райони зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські захисники врятували літню жінку. Унікальну операцію з евакуації провели на Лиманському напрямку. Цивільну змогли витягти із сірої зони за допомогою наземного робота.

Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з начальником Штабу оборони ЗС Канади. Із генералом Дженні Каріньяном обговорили ситуацію на фронті в Україні. Йшлося також про військову допомогу.

обстріли війна Росія
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
