Сырский обсудил ситуацию на фронте с генералом армии Канады

Сырский обсудил ситуацию на фронте с генералом армии Канады

Дата публикации 26 апреля 2026 18:53
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады генерал Дженни Кариньян. Фото: Сырский/Facebook

В воскресенье, 26 апреля, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Дженни Кариньян. Стороны обсудили ситуацию на фронте и ход боевых действий в Украине. Также речь шла о военной помощи и дальнейшем сотрудничестве между странами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского.

Сырский встретился с начальником Штаба обороны ВС Канады

Во время встречи Александр Сырский поблагодарил Канаду и ее правительство за существенную военную поддержку. Он отметил участие страны в инициативе PURL, фонде NSATU, Чешской инициативе, а также ее ключевую роль в "Коалиции истребителей".

Отдельно Сырский отметил важность канадского участия в подготовке украинских военных и готовность продолжать эту работу в дальнейшем.

Также он проинформировал канадскую сторону о ситуации на фронте. По его словам, боевые действия остаются интенсивными, ведь противник активизировал наступление почти по всей линии соприкосновения.

В то же время Силы обороны Украины, как отметил главнокомандующий, делают ставку на планирование, инновационные подходы и эффективное применение вооружения, что приводит к значительным потерям у противника, которые превышают его возможности пополнения.

Отдельно он отметил, что удары по российской военной инфраструктуре ослабляют их оборонительные возможности, в частности из-за дефицита ракет для противодействия украинским беспилотникам.

В завершение Сырский поблагодарил народ Канады за поддержку Украины и совместную работу ради безопасности в Европе.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Александр Сырский сообщал, что российские войска продолжают интенсивные штурмы на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих на фронте. С начала апреля там зафиксировано сотни атак со стороны противника. В целом речь идет о 688 вражеских ударов.

Новини.LIVE также писали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимой ситуация на фронте была особенно сложной для украинских военных. В то же время он отметил, что сейчас обстановка улучшилась. По словам главы государства, несмотря на усталость, украинские защитники сохраняют стойкость и боевой дух.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей

Евтушенко Алина
