Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Бойцы 3-го армейского корпуса эвакуировали гражданских с помощью робота

Бойцы 3-го армейского корпуса эвакуировали гражданских с помощью робота

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 22:33
Эвакуация пожилой женщины. Фото: кадр из видео

Украинские военные провели уникальную эвакуационную операцию на Лиманском направлении, спасая гражданских из серой зоны с помощью наземного робота. Пожилую женщину удалось вывести из-под обстрелов в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Новини.LIVE.

Военные спасли гражданских с помощью наземного робота

На опасном участке фронта пилоты 60-й отдельной механизированной бригады заметили 77-летнюю женщину, которая самостоятельно двигалась по простреливаемой дороге. Она шла мимо воронки от снарядов и погибших односельчан, не имея реальных шансов на спасение.

К операции присоединились бойцы роты беспилотных наземных систем "Cerberus". Чтобы не напугать женщину, они накрыли роботизированный комплекс одеялом с надписью: "Бабушка, садись!". Именно с помощью этого наземного дрона ее удалось безопасно эвакуировать из опасной зоны.

Параллельно еще трех гражданских, которые выходили пешком, сопровождали воздушные дроны. Всех эвакуированных доставили в бронеавтомобиль, после чего бойцы 1-го механизированного батальона вывезли их из района боевых действий и передали представителям гражданско-военного сотрудничества бригады.

Читайте также:

Известно, что женщина 53 года прожила в собственном доме, который уничтожили российские оккупанты. Операция длилась около четырех часов.

Ранее Новини.LIVE писали, что из Дружковки "Белые ангелы" эвакуировали 16-летнего парня. Юноша сам обратился к волонтерам за помощью.

Кроме того, стало известно, что родителей, которые отказываются эвакуировать детей из прифронтовых общин, будет ждать уголовная ответственность.

эвакуация робот Третий армейский корпус
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации