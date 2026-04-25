Бойцы 3-го армейского корпуса эвакуировали гражданских с помощью робота

Эвакуация пожилой женщины. Фото: кадр из видео

Украинские военные провели уникальную эвакуационную операцию на Лиманском направлении, спасая гражданских из серой зоны с помощью наземного робота. Пожилую женщину удалось вывести из-под обстрелов в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Новини.LIVE.

На опасном участке фронта пилоты 60-й отдельной механизированной бригады заметили 77-летнюю женщину, которая самостоятельно двигалась по простреливаемой дороге. Она шла мимо воронки от снарядов и погибших односельчан, не имея реальных шансов на спасение.

К операции присоединились бойцы роты беспилотных наземных систем "Cerberus". Чтобы не напугать женщину, они накрыли роботизированный комплекс одеялом с надписью: "Бабушка, садись!". Именно с помощью этого наземного дрона ее удалось безопасно эвакуировать из опасной зоны.

Параллельно еще трех гражданских, которые выходили пешком, сопровождали воздушные дроны. Всех эвакуированных доставили в бронеавтомобиль, после чего бойцы 1-го механизированного батальона вывезли их из района боевых действий и передали представителям гражданско-военного сотрудничества бригады.

Известно, что женщина 53 года прожила в собственном доме, который уничтожили российские оккупанты. Операция длилась около четырех часов.

