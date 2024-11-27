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Эксперт объяснил, почему в тылу военных больше, чем на нуле

27 ноября 2024 21:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Военных в тылу больше, чем на фронте, как исправить ситуацию в ВСУ
Военные ВСУ. Фото: Генштаб
Евгения Брюховецкая - редактор

В украинской армии насчитывается около миллиона военнослужащих. В то же время, на фронте не хватает людей, поскольку большинство военных находятся на тыловых должностях.

Ситуацию прокомментировала нардеп Марьяна Безугля в интервью изданию Фокус.

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По словам Безуглой, решение этой проблемы должно в первую очередь начаться с желания руководства проводить аудит. По ее мнению, его нет и часть генералитета является участниками подобных схем.

Депутат отметила, что проблема "искусственного пополнения" армии наблюдается везде, в частности, в Воздушных силах. Она считает, что для борьбы с такими схемами следует устранить "старперов" из военного руководства страны.

"Может помочь диджитализация и создание электронного военного билета", — сказала Безуглая.

А военный эксперт Олег Жданов заявил, что истории с "мертвыми душами" — это договоренность с командиром, потому что только он может прикрыть бойца, чтобы тот находился дома, но считался в воинской части.

Он добавил, что в составе Генштаба есть силы управления личного состава и отделы по личному составу в оперативных командованиях, которые должны осуществлять контроль наличия военных согласно штатному расписанию.

Также адвокат Ростислав Кравец объяснил, как разоблачить фейкового солдата ВСУ.

Также мы писали, что в Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уменьшение предельного мобилизационного возраста с 60 до 55 лет.

ВСУ военные война в Украине фронт Силы обороны Украины

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