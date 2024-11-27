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Коли ВР розгляне законопроєкт щодо мобілізаційного віку

27 листопада 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У ВРУ пояснили, чому не планують терміново розглядати законопроєкт щодо зменшення граничного мобілізаційного віку
Голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: golos.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зменшити граничний мобілізаційний вік із 60 на 55 років. Щоправда, найближчим часом його розглядати не планують.

Про це в ефірі "Українського радіо" у вівторок, 26 листопада, заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Представник Верховної Ради зазначив, що в реаліях сьогодення складно казати про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення потенційної кількості мобілізованих громадян України.

"Ворог навпаки нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано в Росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора, тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні. У мене немає підстав говорити, що він буде розглянутий найближчим часом", — підсумував Веціславський.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ, надзвичайний посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що знижувати мобілізаційний вік більше ніж до 25 років потрібно лише в разі надзвичайної потреби. Він наголосив, що саме категорія громадян віком від 18 до 25 років є майбутнім України.

Раніше Федір Веніславський прокоментував чутки щодо можливого зниження призовного віку до 18 років. За його словами, жодних законодавчих змін щодо цього не передбачається.

Верховна Рада Федір Веніславський військовий призов мобілізація граничний вік

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