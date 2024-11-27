У ВРУ пояснили, чому не планують терміново розглядати законопроєкт щодо зменшення граничного мобілізаційного віку

Голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: golos.com.ua

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зменшити граничний мобілізаційний вік із 60 на 55 років. Щоправда, найближчим часом його розглядати не планують.

Про це в ефірі "Українського радіо" у вівторок, 26 листопада, заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Представник Верховної Ради зазначив, що в реаліях сьогодення складно казати про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення потенційної кількості мобілізованих громадян України.

"Ворог навпаки нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано в Росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора, тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні. У мене немає підстав говорити, що він буде розглянутий найближчим часом", — підсумував Веціславський.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ, надзвичайний посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що знижувати мобілізаційний вік більше ніж до 25 років потрібно лише в разі надзвичайної потреби. Він наголосив, що саме категорія громадян віком від 18 до 25 років є майбутнім України.

Раніше Федір Веніславський прокоментував чутки щодо можливого зниження призовного віку до 18 років. За його словами, жодних законодавчих змін щодо цього не передбачається.